AFG vs BAN: मुस्तफिजुर ने दिखाई धार... अफगानिस्तान की जीत के सामने बने दीवार, बांग्लादेश की रोमांचक जीत

AFG vs BAN: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. कभी अफगानी टीम हावी नजर आई तो कभी बांग्लादेश ने शिकंजा कस लिया. गेंदबाजी के दौरान बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. बांग्लादेश की धमाकेदार गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से मात देकर सुपर-4 की उम्मीदें जिंदा रखी हैं. वहीं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान को सुपर-4 में पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे.

बांग्लादेश ने जीता टॉस

बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफगानिस्तान की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. राशिद खान और नूर अहमद ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. वहीं, एक विकेट अजमतुल्लाह उमरजई के खाते लगा. बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन ने 31 गेंद में 52 रन की पारी खेली. सैफ हसन ने भी 30 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 154 तक पहुंचा दिया.

अफगानिस्तान की खराब शुरुआत

अफगानिस्तान की टीम ने 155 रन के लक्ष्य के जवाब में बेहद खराब शुरुआत की. टीम को पहला झटका 0 के स्कोर पर ही लग गया. रहमनुल्लाह गुरबाज ने 35 रन की पारी खेली, इसके बाद बांग्लादेश की टीम शिकंजा कसती नजर आई. मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई और राशिद खान ने अपनी धांसू बल्लेबाजी से मैच में जान डाली लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए.

अफगानिस्तान की बढ़ी मुश्किलें

बांग्लादेश के बाद हार के बाद अफगानिस्तान टीम की एशिया कप में मुश्किलें बढ़ गई हैं. अफगानिस्तान का अगला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ है. यदि अफगान टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब नहीं होती है तो सुपर-4 से टीम का पत्ता साफ हो सकता है. ग्रुप-बी में इस जीत के बाद बांग्लादेश की उम्मीदें सुपर-4 के लिए अभी भी बरकरार हैं.