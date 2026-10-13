Add Zee Business As A Preferred Source
App

अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से टेस्ट ड्रॉ कराया, कैस अहमद और अटल के संघर्ष से मैच बचाने में सफल रहे अफगान

Bangladesh vs Afghanistan: बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश से मिले 479 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 346 रन बनाए और टीम हार को टालने में सफल रही.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 13, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 11:10 PM IST
अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से टेस्ट ड्रॉ कराया, कैस अहमद और अटल के संघर्ष से मैच बचाने में सफल रहे अफगान
Image Credit: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'RBI विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए उठाता रहेगा कदम'
2
3
4
5