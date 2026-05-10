165 गेंद पर 103 रन... और 14 चौके, 21 साल के PAK बल्लेबाज ने रचा इतिहास, वर्ल्ड क्रिकेट में मची खलबली

पाकिस्तान के 21 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज अजान अवैस ने इतिहास रच दिया है. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज अजान अवैस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे अजान अवैस ने शतक लगा दिया. डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले अजान अवैस पाकिस्तान के 14वें बल्लेबाज बने हैं.

165 गेंद पर 103 रन... और 14 चौके

अजान अवैस ने तीसरे दिन की शुरुआत दूसरे दिन के स्कोर 85 रन से की. बाएं हाथ के 21 साल के इस बल्लेबाज ने पारी के 51वें ओवर में नाहिद राणा की गेंद पर एक रन लेकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया. हालांकि, अजान अवैस की पारी जल्द समाप्त हो गई. वह 165 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए. पारी की शुरुआत करने आए अजान अवैस ने पहले विकेट के लिए इमाम-उल-हक के साथ 106 और दूसरे विकेट के लिए अब्दुल्लाह फजल के साथ 104 रन की साझेदारी की.

अजान अवैस की दिग्गजों के क्लब में एंट्री

पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट में खालिद इबादुल्ला (1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 166 रन), जावेद मियांदाद (1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 163 रन), सलीम मलिक (1982 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 100 रन), मोहम्मद वसीम (1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 109 रन), अली नकवी (1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 115 रन), अजहर महमूद (1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 128) ने शतक लगाया है.

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पाकिस्तान ने पहली पारी में 349 रन बनाए

इसके अलावा यूनिस खान (2000 में श्रीलंका के खिलाफ 107 रन), तौफीक उमर (2001 में बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन), यासिर हमीद (2003 में बांग्लादेश के खिलाफ 170, 105 रन), फवाद आलम (2009 में श्रीलंका के खिलाफ 168 रन), उमर अकमल (2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन), आबिद अली (2019 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 109 रन), कामरान गुलाम (2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 114), अजान अवैस (2026 में बांग्लादेश के खिलाफ 103) ने भी पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट में शतक लगाया है. टेस्ट पर नजर डालें तो बांग्लादेश की पहली पारी के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 89.4 ओवरों में 5 विकेट पर 349 रन बना लिए हैं. सलमान अली आगा 55 और मोहम्मद रिजवान 59 रन पर नाबाद हैं.