मेमना बन गए कंगारू... बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज में चटाई धूल, ये 3 खिलाड़ी रहे हीरो

Bangladesh vs Australia: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम मैदान पर आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए जानी जाती है. हालांकि, 2023 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से उनका दबदबा खत्म होता दिख रहा है. आलम ये है कि बांग्लादेश में कंगारू टीम मेमना बनी हुई है. जी हां, 11 जून को खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच को जीतकर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया. पहले मुकाबले को जीतकर बांग्ला टाइगर्स ने 21 सालों का सूखा खत्म किया था तो दूसरे मैच को जीतकर इतिहास रच दिया. बांग्लादेश ने पहली बार ODI सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है. ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे ODI मैच को बांग्लादेश ने DRS मेथड के तहत 5 विकेट से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है.