मेमना बन गए कंगारू... बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज में चटाई धूल, ये 3 खिलाड़ी रहे हीरो

Bangladesh vs Australia: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम मैदान पर आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए जानी जाती है. हालांकि, 2023 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से उनका दबदबा खत्म होता दिख रहा है. आलम ये है कि बांग्लादेश में कंगारू टीम मेमना बनी हुई है. जी हां, 11 जून को खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच को जीतकर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया. पहले मुकाबले को जीतकर बांग्ला टाइगर्स ने 21 सालों का सूखा खत्म किया था तो दूसरे मैच को जीतकर इतिहास रच दिया. बांग्लादेश ने पहली बार ODI सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है. ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे ODI मैच को बांग्लादेश ने DRS मेथड के तहत 5 विकेट से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है.
बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में 50 ओवर क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म हो गया है या ये हार सिर्फ स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति की वजह से मिली है. खैर कारण कुछ भी हो, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि अब तक हुए दोनों मैचों में बांग्लादेश के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम कहीं नहीं टिकी है. उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है.
पहले वनडे इंटरनेशनल को जीतकर बांग्लादेश ने 21 सालों का प्यास बुझाया, लेकिन मेहदी हसन मिराज की टीम की प्यास इतने में नहीं बुझी थी. उन्होंने दूसरे मुकाबले में भी कंगारुओं को चारों खाने चित किया और पहली बार ODI सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की. इस ऐतिहासिक जीत में यूं तो सभी खिलाड़ियों का रोल रहा, लेकिन 3 खिलाड़ी असली हीरो साबित हुए.
ऑस्ट्रेलिया को ODI में पहली बार धूल चटाने में बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान और मोसाद्देक हुसैन का अहम किरदार रहा. 23 साल के युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने पहले ODI में 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ी थी. दूसरे मैच में मुस्तफिजुर रहमान ने यही काम किया. रहमान ने कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ और एलेक्स कैरी को चलता किया. दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 0 रन पर 3 विकेट खो दिए थे. नाहिद और मुस्तफिजुर ने गेंदबाजी से कमाल दिखाया तो बल्ले से मोसाद्देक हुसैन ने प्रभावित किया. उन्होंने पहले ODI में 70 गेंदों पर 86 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था.
18 जून 2005 (कार्डिफ)
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया
-यह क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना जाता है.
9 जून 2026 (ढाका)
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रन (DLS) से हराया.
मोसाद्देक हुसैन ने 86 रन बनाए, जबकि नाहिद राणा ने 4 विकेट झटके. 21 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में जीत मिली.
11 जून 2026 (ढाका)
सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट (DLS) से हराकर इतिहास रचा. क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बांग्लादेश की टीम ODI सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है.