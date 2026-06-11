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मेमना बन गए कंगारू... बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज में चटाई धूल, ये 3 खिलाड़ी रहे हीरो

Bangladesh vs Australia: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम मैदान पर आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए जानी जाती है. हालांकि फिलहाल कंगारू टीम मेमना बनी हुई है. जी हां, 11 जून को खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच को जीतकर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:58 PM IST
मेमना बन गए कंगारू... बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज में चटाई धूल, ये 3 खिलाड़ी रहे हीरो
Image Credit: (AI Graphic) बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज में चटाई धूल

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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