Advertisement
trendingNow13085940
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप का खौफनाक नाम! बांग्लादेश के इस खिलाड़ी के आंकड़े हैं डराने वाले, नाम सुन नहीं होगा भरोसा

T20 वर्ल्ड कप का खौफनाक नाम! बांग्लादेश के इस खिलाड़ी के आंकड़े हैं डराने वाले, नाम सुन नहीं होगा भरोसा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 23 जनवरी को टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापिस ले लिया था.उनकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है. बता दें कि ये पहला मौका है जब बांग्लादेश टी20 विश्व कप नहीं खेलेगा.बांग्लादेश की टीम ने बीते कुछ सालों में अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा  है. उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान इस दिग्गज खिलाड़ी ने दिया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shakib al hasan
Shakib al hasan

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 23 जनवरी को टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापिस ले लिया था.उनकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है. बता दें कि ये पहला मौका है जब बांग्लादेश टी20 विश्व कप नहीं खेलेगा. टी20 विश्व कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी, तब से आज तक बांग्लादेश खेलती आ रही थी, लेकिन इस बार वह हिस्सा नहीं लेंगे. पर क्या आप जानते हैं एक खिलाड़ी ऐसा भी है, जिसने बांग्लादेश के लिए खेलते हुए 17 सालों तक ऐसी तबाही मचाई है, जो कि किसी भी खिलाड़ी के बस का नहीं है. बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में उससा बड़ा खिलाड़ी नहीं हुआ. सबसे खास बात ये है कि उस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के लिए साल 2007 से 2017 तक टी20 विश्व कप खेलने का कारनामा किया है यानी 9 संस्करण लगातार. बांग्लादेश की टीम ने बीते कुछ सालों में अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा  है. उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान इस दिग्गज खिलाड़ी ने दिया है.

शानदार शाकिब
गौरतलब है ये दिग्गज खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हैं. शाकिब ने बांग्लादेश के लिए तकरीबन 18 साल तक खेला. खासकर टी20 क्रिकेट में उनके योगदान को नहीं नकारा जा सकता है. उन्होंने अपने टीम के लिए खेलते हुए बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है. शाकिब भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ 17 सालों तक टी20 विश्व कप में  शिरकत करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. शाकिब ने गेंद और बल्ले से लगातार जलवा बिखेरते हुए दमदार आंकड़े काम किए हैं. उन्होंने टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के साथ-साथ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी टॉप 10 में शामिल हैं.

नंबर 1 गेंदबाज
बता दें कि शाकिब ने साल 2007 और 2024 तक खेले गए टी20 विश्व कप के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.बता दें कि शाकिब ने 43 मैचों की 41 पारियों में 6.68 की इकोनॉमी से 50 विकेट हासिल किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने 4 विकेट 3 बार हासिल किए हैं.वहीं, उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 4 विकेट लेकर 11 रनों का रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

टॉप 10 में शामिल

टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के भी फेहरिस्त में शाकिब अल हसन का नाम है. उन्होंने अपने 17 सालों के विश्व कप करियर के दौरान खेले 43 मैचों की 43 पारियों में 120.98 के स्ट्राइक रेट से 853 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान शाकिब ने  4 अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. वहीं,उनका उच्चतम स्कोर 84 रनों का रहा है. साथ ही शाकिब 6 बार नॉटआउट भी रहे हैं. 

ये भी पढें : T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ रन लुटाने वाले गेंदबाज, ये दिग्गज गेंदबाज है नंबर 1

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Bangladeshi cricketer Shakib al hasan

Trending news

आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
Padma awards
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा