बांग्लादेश में बम-बम.. सरेआम शिव की भक्ति में मंत्रमुग्ध हुआ बांग्लादेशी क्रिकेटर, उड़ा दिया गर्दा

बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले हिंदुओ पर घनघोर अत्याचार देखने को मिला था. जिसका असर क्रिकेट की दुनिया पर भी पड़ा और नतीजा बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं थी. बीसीसीआई के आदेश पर आईपीएल की टीम केकेआर ने बांग्लादेश के 9 करोड़ की रकम में बिके मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. मसला तूल पकड़ा और बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बॉयकॉट कर दिया था. अब एक हैरान कर देने वाली फोटोज देखने को मिली हैं. बांग्लादेश का एक क्रिकेटर शिव की साधना में लीन नजर आ रहा है.

कौन है ये क्रिकेटर?

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर सौम्य सरकार हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह गेरुआ वस्त्र पहने दिख रहे हैं. उन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं और भक्ति में लीन हैं, सौम्य के सामने शिवलिंग हैं. उनकी ये फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं. इन दिनों बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही हैं और इस टीम का हिस्सा सौम्य सरकार नहीं हैं.

भक्ति भरा कैप्शन

सौम्य सरकार ने कैप्शन भी शानदार है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ जगहों पर यादों से भी बढ़कर, आशीर्वाद बसे होते हैं. हमारे पारिवारिक मंदिर में मां काली और महादेव की पूजा-अर्चना करते हुए.' सौम्य सरकार की इन फोटोज पर कमेंट्स की भरमार हैं. उनकी इन फोटोज ने सभी का दिल जीत लिया है. सौम्य सरकार हिंदू क्रिकेटर दुर्गा पूजा समेत सभी तरह से भारतीय त्योहारों को धूम-धाम से मनाते हैं.

कैसा रहा करियर?

सौम्य सरकार के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अभी तक 16 टेस्ट, 79 वनडे और 87 टी20 मैच खेले हैं. टेस्ट में उन्होंने अभी तक 831 रन ठोके जबकि वनडे में 2338 रन उनके नाम दर्ज हैं. बात करें टी20 की तो उनके नाम अभी तक 1462 रन दर्ज हैं. उन्होंने साल 2014 में बांग्लादेश के लिए अपना डेब्यू किया था. फिलहाल वह टीम में वापसी की फिराक में हैं, उन्होंने बांग्लादेश के लिए पिछला वनडे मैच में 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.