बुमराह ने खत्म कर दिया करियर, गुमनामी की जिंदगी जी रहा ये दिग्गज क्रिकेटर

Team India Cricketer: टीम इंडिया (Team India) का एक बॉलर ऐसा था, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट (Cricket) में आते ही कमाल कर दिया था. इस गेंदबाज की स्विंग पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम की तरह ही खतरनाक थी. ये खतरनाक तेज गेंदबाज भारत की वनडे और टी20 टीम का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन साल 2024 के अगस्त महीने में उसे बिना फेयरवेल के गुमनामी में संन्यास लेना पड़ा. अब ये क्रिकेटर लाइमलाइट से दूर गुपचुप तरीके से अपना जीवन जी रहा है. जसप्रीत बुमराह ने इस गेंदबाज के इंटरनेशनल करियर को हाशिये पर धकेला था, जिसके बाद अब वह गुमनामी की जिंदगी जी रहा है.

वसीम अकरम जैसा खतरनाक है टीम इंडिया का ये बॉलर

टीम इंडिया के 'स्विंग किंग' रहे तेज गेंदबाज बरिंदर सरन को साल 2016 में टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया था. 8 साल से ज्यादा समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद बरिंदर सरन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल कर बाहर फेंक दिया था. बरिंदर सरन (Barinder Sran) ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 22 जून 2016 को खेला था. बरिंदर सरन आखिरी बार जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते नजर आए थे. इस सीरीज के बाद बरिंदर सरन का करियर लगभग खत्म ही हो गया.

बुमराह ने खत्म कर दिया था करियर

जहीर खान और आशीष नेहरा के संन्यास लेने के बाद से भारतीय टीम एक बेहतरीन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की तलाश में लगी हुई थी. बरिंदर सरन ने थोड़ी उम्मीद जगाई थी, लेकिन वह लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हुए. बरिंदर सरन ने अपने करियर में 6 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. बरिंदर सरन ने वनडे में 7 जबकि टी20 इंटरनेशनल में कुल 6 विकेट लिए. साल 2016 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जब जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया तो बरिंदर सरन के करियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई.

सेलेक्टर्स अब भाव नहीं देते

जसप्रीत बुमराह समय के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे और बरिंदर सरन टीम इंडिया से बाहर हो गए. बरिंदर सरन (Barinder Sran) अभी सिर्फ 32 साल के ही हैं, लेकिन टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया. बरिंदर सरन (Barinder Sran) ने साल 2016 में टीम इंडिया के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. बरिंदर सरन आखिरी बार क्रिकेट मैदान पर फरवरी 2021 में नजर आए थे. तब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप-बी मैच में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया और मध्य प्रदेश के खिलाफ एक विकेट लिया था. बरिंदर सरन एक किसान के बेटे हैं.