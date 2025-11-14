बस एक ओवर दे दे... कप्तान शुभमन के आगे क्यों गिड़गिड़ाने लगे सिराज? अगली चार गेंद में ही कर दिया कमाल

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया का दबदबा रहा. टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने उतरी अफ्रीकी टीम महज 159 रनों पर ढेर हो गई. ईडन गार्डन्स मैदान पर भले ही स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर सारी महफिल लूट ली, लेकिन सिराज का भी प्रदर्शन दमदार रहा.

मोहम्मद सिराज शुरुआत के ओवरों में बिल्कुल बेअसर दिखाई दिए. उन्होंने पहले 3 ओवर के स्पेल में 25 रन लूटा दिए. वो लय में नहीं नजर आ रहे थे, वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह गेंद से आग उगल रहे थे. फिर एक ऐसा मौका आया जब सिराज ने कप्तान शुभमन गिल के आगे गुहार लगाई और फिर सबकुछ बदल गया. आइए जानते हैं, आखिर मामला क्या है?

सिराज ने कप्तान से लगाई गुहार

दूसरे स्पेल में भी सिराज उतने घातक नहीं नजर आए. हालांकि, जब वो बुमराह के छोर से गेंदबाजी करने आए तो सबकुछ बदल गया. उन्हें मदद तो मिल रही थी, लेकिन विकेट का कॉलम अभी भी खाली था. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें हटाकर स्पिनर को गेंद देने का मन बनाया, लेकिन सिराज उनके पास आए और गुहार लगाने लगे कि 'प्लीज... मुझे एक और ओवर दे दे.''

पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद सिराज ने ब्रॉडकास्टर से बातचीत के दौरान हंसते हुए कहा, ''बस एक ओवर दे दे... और उसी ओवर में दो विकेट मिल गए.''

सिराज ने कहा कि एक छोर से गेंद सही तरह से नहीं आ रही थी जबकि जिस छोर से उन्होंने अपना स्पेल शुरू किया था, वहां से गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी। स्टार पेसर ने आगे कहा कि नई गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी। पुरानी गेंद नीची रह रही थी, इसलिए मैंने स्टंप्स पर अटैक किया और दबाव बनाया। जब गेंद रिवर्स हो रही थी, तो स्टंप्स के बाहर रन बनाना मुश्किल था, खासकर लेग-साइड फील्ड के साथ। आप जितना चौड़ा करेंगे, उतना ही आसान होगा। बुमराह मुझे लाइन सीधी रखने के लिए कह रहे थे। हम अच्छी स्थिति में हैं, बस एक विकेट गिरा है। हमारे गेंदबाजों के पलटवार से पहले उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी।

