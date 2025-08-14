'इतनी बुरी तरह मारेंगे ना...', भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सरहद पार से आया इनका रिएक्शन

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर सरहद पार से एक दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर का बयान आया है.

सरहद पार से आया इनका रिएक्शन

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम की संभावनाओं को लेकर चिंता जताई है. बासित अली ने द गेम प्लान यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था. इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो, कि आपकी सोच है.' बासित अली ने अफगानिस्तान से हारने की संभावना पर भी बात की और कहा, 'अगर हम अफगानिस्तान से हार जाते, तो इस देश में किसी को ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन भारत से हारते ही हर कोई पागल हो जाता है.'

भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में

भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद, दोनों टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में (क्वालीफाई करने की सूरत में) भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो सकती हैं.

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह किया जलील

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने हाल ही में पाकिस्तान को बुरी तरह जलील किया है. वेस्टइंडीज ने मंगलवार को त्रिनिदाद में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 202 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने इसी के साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दे दी. वेस्टइंडीज ने 34 साल में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है. इससे पहले साल 1991 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में मात दी थी. त्रिनिदाद में मंगलवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप के नाबाद 120 रन और तेज गेंदबाज जेडन सील्स छह विकेटों की बदौलत पाकिस्तान को 202 रनों से धूल चटा दी.