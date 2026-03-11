अभिषेक शर्मा के लिए पाकिस्तान में जंग! आमिर पर आगबबूला हुआ पूर्व खिलाड़ी, कहा- काश इसके जैसे 2-3 खिलाड़ी हमारे पास होते

Abhishek Sharma: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की आलोचना करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर फैंस के निशाने पर हैं. अब तो उन्हें उनके मुल्क के लोग भी बेइज्जत कर रहे हैं. बासित अली ने अभिषेक की तारीफ करते हुए आमिर की क्लास लगाई.
Abhishek Sharma: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर इन दिनों सुर्खियों में हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उन्होंने अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहा था, जिसकी वजह से उनकी जमकर आलोचना हुई. इतना ही नहीं आमिर ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी. भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी पहुंची और खिताब भी अपने नाम किया. ऊपर से न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी अंदाज में खेलते हुए अर्धशतक जड़ा और मोहम्मद आमिर की मुंह पर ताला लगा दिया.
भारतीय फैंस तो मोहम्मद आमिर की धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, इस बीच अब उनके मुल्क के लोग भी उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहे हैं. जी हां, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने मोहम्मद आमिर की क्लास लगाई है.
मोहम्मद आमिर पर भड़के बासित अली
बासित अली टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज अभिषेक के निराशाजनक प्रदर्शन के दौरान हुई आलोचना से खुश नहीं थे और पाकिस्तान के पूर्व स्टार ने यहां तक कह दिया कि वह चाहते हैं कि उनकी अपनी राष्ट्रीय टीम में भारत के इस युवा खिलाड़ी जैसे 2-3 खिलाड़ी हों.
बासित अली ने एआरवाई न्यूज़ के एक टीवी शो में कहा, ''भले ही वो तीन बार शून्य पर आउट हुए हों, फॉर्म तो अस्थायी होता है, लेकिन क्लास स्थायी होती है. जब लोग ऐसे शानदार खिलाड़ी को बदनाम करने लगते हैं, तो मुझे सच में निराशा होती है. जिस तरह के नाम उछाले जा रहे हैं... काश हमारे देश में भी उनके जैसे दो-तीन खिलाड़ी होते.
फाइनल में चमके अभिषेक शर्मा
फाइनल से पहले तक अभिषेक शर्मा के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर बेहद निराशाजनक रहा था. शुरुआती तीन मैचों में तो वो खाता भी नहीं खोल सके थे. हालांकि, गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने उनपर भरोसा कायम रखा और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अभिषेक इस भरोसे पर खरे उतरे. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 21 गेंदों पर 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. 247.62 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जड़े और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.
