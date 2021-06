छक्का मारने की खुशी पलभर में हो गई हवा, जब बल्लेबाज ने फोड़ा अपनी ही कार का शीशा

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्के लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए गर्व की बात होती है, ऐसा करते हुए उस क्रिकेटर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तब क्या हो जब ऐसे शॉट से खुद का ही नुकसान हो जाए. उस वक्त ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि जश्न मनाएं या आंसू बहाएं.

ये मुकाबला इलिंगवर्थ सेंट मैरीज क्रिकेट क्लब (llingworth St Mary’s Cricket Club) और सोवर्ब्स सेंट पीटर्स क्रिकेट क्लब (Sowerby St Peters Cricket Club) के बीच हो रहा था. मैच के दौरान बल्लेबाज आसिफ अली (Asif Ali) ने जोरदार छक्का लगाया जिससे उनकी कार का पिछला शीशा टूट गया.

That moment when you hit a massive six only for it crash through your own car windscreen

Sound on to hear the smash pic.twitter.com/FNjRMic9U5

— Illingworth St Mary’s CC (@IllingworthCC) June 20, 2021