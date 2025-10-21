बिना किसी चौके और छक्के झोंक दिए सबसे ज्यादा रन,  वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज

क्रिकेट जगत में एक से एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने एक से एक बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं. हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में तहलका मचाने वाले खिलाड़ियों के बारे में. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है. रोहित ने वनडे की एक पारी में 264 रन बना डाले थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में कई ऐसी भी पारी रही हैं. जिसमें बल्लेबाजों ने अनोखे कारनामे किए हैं. ऐसे में आज हम बताने वाले हैं उन 5 बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने बिना एक भी बाउंड्री के खूब रन बना दिए हैं.

एडम पारोरे

वनडे क्रिकेट में बिना किसी बाउंड्री के भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एडम पारोरे के नाम सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड स्थापित है. 1994 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ोदरा में खेले गए मैच के दौरान पारोरे ने इतिहास कायम किया था. उन्होंने 138 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की पारी खेली थी. हालांकि, यह मैच टीम इंडिया आसानी से जीत गई थी.

जहीर अब्बास

पाकिस्तान के जहीर अब्बास का नाम दूसरे नंबर पर है. अब्बास को एशिया का डॉन ब्रैडमैन कहा गया है. साल 1982 में मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 84 रनों की पारी खेली थी. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 113 गेंदों का सामना किया था और एक भी चौका और छक्का नहीं लगाया. उनकी पारी की बदौलत पाकिस्तान यह मैच जीतने में कामयाब रही थी.

किम बार्नोट

न्यूजीलैंड के लिए इकलौते वनडे मैच खेलने वाले किम बार्नेट का नाम तीसरे स्थान पर है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 146 गेंदों का सामना करते हुए 84 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने भी अपनी पारी के दौरान एक भी बाउंड्री का सहारा नहीं लिया था. एक मैच खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बार्नोट के नाम काबिज है.

डेसमंड हेन्स

लिस्ट में चौथा नाम कैरेबियाई खिलाड़ी डेसमंड हेन्स का है. हेन्स अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं. 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बिना किसी बाउंड्री के भी नाबाद 76 रनों की पारी खेली. उनकी पारी की बदौलत वेस्टइंडीज यह मैच जीतने में कामयाब रही थी.

आशीष बगई

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम कनाडा के आशीष बगई का है. उन्होंने साल 2007 में नीदरलैंड के खिलाफ 74 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 117 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक भी चौका नहीं लगाया.

