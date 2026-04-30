दुनिया को मिल गया ये खूंखार बल्लेबाज.... जो ODI में तोड़ सकता है रोहित शर्मा के 3 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट में एक खतरनाक बल्लेबाज ऐसा भी है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में महान बल्लेबाज रोहित शर्मा के 3 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है. दुनियाभर के गेंदबाज इस बल्लेबाज से खौफ खाते हैं. ये बल्लेबाज रोहित शर्मा के 3 दोहरे शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है. ये क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी हैं. 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी को आने वाले समय में भारत की ODI और T20I टीम में डेब्यू का मौका मिल सकता है. वैभव सूर्यवंशी को अगर भविष्य में टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला तो वह रोहित शर्मा के ODI में 3 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकते हैं.

दुनिया को मिल गया ये खूंखार बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च 2026 को 15 साल के हो गए थे, तो अब वह ICC के नियम के मुताबिक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने के योग्य हैं. भारत को जून 2026 से लेकर अगले साल जनवरी 2027 तक कुल 18 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. ऐसे में किसी एक ODI सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को ODI में डेब्यू का मौका मिल सकता है. टीम इंडिया इसके अलावा आयरलैंड के खिलाफ 26 जून और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. आयरलैंड के खिलाफ इस दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के लिए T20I डेब्यू का मौका भी मिल सकता है.

रोहित शर्मा के 3 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा?

वैभव सूर्यवंशी को अगर भविष्य में कभी टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला तो वह रोहित शर्मा के ODI में 3 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. बता दें कि रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में तीन दोहरे शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे. लेकिन, ओपनिंग में मौका मिलते ही उन्होंने कमाल कर दिया और रनों की झड़ी लगा दी. रोहित शर्मा ने 282 वनडे मैचों में 11577 रन बनाए हैं.

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सबसे यूनिक टैलेंट

वैभव सूर्यवंशी सबसे यूनिक टैलेंट हैं. वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 25 अप्रैल 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL मैच में 36 गेंद पर शतक ठोक दिया था. इससे पहले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी ने 16 IPL मैचों में 40.75 की औसत और 224.83 की स्ट्राइक रेट से 652 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL में 61 छक्के ठोके हैं.

बिहार से गहरा नाता

वैभव सूर्यवंशी ने 25 यूथ ODI मैचों में 56.48 की औसत और 165.72 की स्ट्राइक रेट से 1412 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. यूथ ODI में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 175 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में 110 छक्के ठोके हैं. 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में डेब्यू करने के हकदार हैं. वैभव सूर्यवंशी एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत से कुछ दिन पहले हुआ था. वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं. वैभव सूर्यवंशी समय-समय पर अपने खेल के बारे में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर से सलाह लेते हैं.