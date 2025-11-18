Advertisement
13 घंटे, 847 गेंदें! टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, जिन्होंने गेंदबाजों को रुलाए थे खून के आंसू!

Most balls faced in Test innings: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें खेलना किसी भी बल्लेबाज के धैर्य और एकाग्रता की असली परीक्षा होती है. जब टीम मुश्किल में होती है या बड़ा स्कोर बनाना होता है तो बल्लेबाजों को घंटों क्रीज़ पर टिके रहना पड़ता है. यह सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि विरोधी गेंदबाजों को थकाने और अपना विकेट बचाकर टीम को मजबूती देने के बारे में है. आइए जानते हैं उन 5 महान बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा गेंदें खेलकर इतिहास रचा.

Nov 18, 2025
Highest balls faced in Test in single match: टेस्ट क्रिकेट को बल्लेबाजों की असली परीक्षा माना जाता है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों को न सिर्फ़ रन बनाने होते हैं, बल्कि पिच पर टिके रहने का दम भी दिखाना होता है. कई बार टीमें मुश्किल हालात में होती हैं और ऐसे में बल्लेबाजों को अपना विकेट बचाने और क्रीज़ पर जमे रहने के लिए बहुत सारी गेंदें खेलनी पड़ती हैं. यह सिर्फ़ बल्लेबाज के धैर्य और एकाग्रता की नहीं, बल्कि उसकी मानसिक मजबूती की भी निशानी होती है. आज हम आपको टेस्ट क्रिकेट इतिहास के उन 5 महान बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा गेंदें खेलकर रिकॉर्ड बनाए. इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि रन से ज्यादा जरूरी कभी-कभी अपनी टीम के लिए पिच पर बने रहना होता है.

सर लेन हटन (Sir Len Hutton) - 847 गेंदें
टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज, सर लेन हटन के नाम है. यह कारनामा उन्होंने 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल (Oval) मैदान पर किया था. हटन ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी में कुल 847 गेंदें खेली थीं और 364 रन बनाए थे. यह पारी लगभग 13 घंटे तक चली थी. उस समय यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी था.

गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten) - 642 गेंदें
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज गैरी कर्स्टन ने 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन (Durban) में एक शानदार मैराथन पारी खेली थी. कर्स्टन ने इस मैच में कुल 642 गेंदें खेलकर 275 रन बनाए थे. उनका पिच पर टिके रहने का ये जज्बा उन्हें इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर लाता है.

एलिस्टर कुक (Alastair Cook) - 528 गेंदें
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने 2011 में अबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ यह बेहतरीन पारी खेली थी. कुक ने बहुत ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए कुल 528 गेंदें खेली थीं और 263 रन बनाए थे. उनकी यह पारी एक मुश्किल पिच पर टीम को मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी थी.

हेमिल्टन मसाकाद्ज़ा (Hamilton Masakadza) - 508 गेंदें
जिम्बाब्वे के बल्लेबाज हेमिल्टन मसाकाद्ज़ा ने 2013 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ यह यादगार पारी खेली थी. उन्होंने अपनी टीम के लिए मुश्किल समय में मोर्चा संभाला और कुल 508 गेंदें खेलते हुए 227 रन बनाए थे.

ब्रायन लारा (Brian Lara) - 505 गेंदें
वेस्टइंडीज़ के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ़ सेंट जॉन्स (St. John's) में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया था. लारा ने न सिर्फ़ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 400 रन बनाया, बल्कि इस दौरान उन्होंने कुल 505 गेंदें भी खेली थीं. यह दिखाता है कि बड़े स्कोर बनाने के लिए भी लंबे समय तक टिके रहना कितना जरूरी होता है.

टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. ये वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने घंटों तक क्रीज पर अपनी पकड़ बनाए रखी और विरोधी गेंदबाजों को थका दिया.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Most balls faced in Test inningsHighest balls faced in Test in single matchcricket news

