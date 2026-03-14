यकीन करना मुश्किल... IPL में कभी भी छक्का नहीं लगा पाए ये 3 बल्लेबाज, शर्मनाक लिस्ट में शामिल हैं ये बड़े-बड़े नाम

IPL Records: IPL दुनिया की सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग है, जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी खेलते हैं. दुनिया भर के खिलाड़ियों का आईपीएल में डंका बजता है. अगर कोई ये कहे कि IPL में 3 खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जो आजतक इस टी20 क्रिकेट लीग में एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं, तो शायद इस पर यकीन करना मुश्किल होगा. आइए एक नजर डालते हैं कि IPL में कौन से ऐसे 3 स्टार क्रिकेटर्स रहे हैं, जो कभी एक भी छक्का नहीं जड़ पाए हैं.

1. माइकल क्लार्क

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क आईपीएल में कभी भी एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं. माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट खेल चुके हैं. माइकल क्लार्क ने वनडे में 53 छक्के और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 छक्के और टेस्ट क्रिकेट में 39 छक्के लगाए हैं, लेकिन वह आईपीएल में कभी भी एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं.

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2. आकाश चोपड़ा

भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज आकाश चोपड़ा आईपीएल में कभी भी एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं. आईपीएल के अलावा आकाश चोपड़ा भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई छक्का नहीं लगा पाए हैं. भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले हैं. आकाश चोपड़ा ने इसके अलावा 7 IPL मैच भी खेले हैं, लेकिन इस बल्लेबाज के नाम एक भी छक्का दर्ज नहीं है. हालांकि आकाश चोपड़ा भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक अच्छे बल्लेबाज भी रहे हैं. आकाश चोपड़ा ने 162 फर्स्ट क्लास मैचों में 45.35 की औसत से 10,839 रन बनाए हैं.

3. शोएब मलिक

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज शोएब मलिक टी20 फॉर्मेट के महारथी माने जाते हैं. शोएब मलिक ने 557 टी20 मैचों में 13,571 रन बनाए हैं, लेकिन आईपीएल में उनके नाम एक भी छक्का दर्ज नहीं है. शोएब मलिक ने आईपीएल में 7 मैच खेले हैं, लेकिन उनके नाम इस टी20 क्रिकेट लीग में एक भी छक्का दर्ज नहीं है.