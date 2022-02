कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, ये 4 बल्लेबाज कभी नहीं हुए जीरो पर आउट, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

Batsman Never Out On Zero: क्रिकेट इतिहास में कुछ भाग्यशाली बल्लेबाज ऐसे भी हैं, जो अपने करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे भी कुछ 4 बल्लेबाजों पर