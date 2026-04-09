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Hindi Newsक्रिकेटवनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का और दोहरा शतक, दुनिया में ये अजूबा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, भारत से गहरा नाता

वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का और दोहरा शतक, दुनिया में ये अजूबा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, भारत से गहरा नाता

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जो अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का अजूबा कर चुका है. साथ ही वह ODI में सबसे तेज दोहरा शतक भी ठोक चुका है. इस बल्लेबाज के अलावा अभी तक दुनिया में कोई भी क्रिकेटर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 09, 2026, 11:48 AM IST
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वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का और दोहरा शतक, दुनिया में ये अजूबा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, भारत से गहरा नाता

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जो अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का अजूबा कर चुका है. साथ ही वह ODI में सबसे तेज दोहरा शतक भी ठोक चुका है. इस बल्लेबाज के अलावा अभी तक दुनिया में कोई भी क्रिकेटर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है. वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज उपलब्धि है, जो उस बल्लेबाज के टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है. वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन भारत का एक ऐसा बल्लेबाज हैं, जिसने यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया है.

ODI करियर की पहली गेंद पर छक्का

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में यह ऐतिहासिक कारनामा किया था. ईशान किशन ने इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए करियर की पहली गेंद पर धनंजय डी सिल्वा को छक्का लगाया था. ईशान किशन वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने वाले भारत के इकलौते और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं. ईशान किशन के अलावा स्कॉटलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज क्रेग वैलेस, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रिचर्ड नगारवा, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जोहान लॉ और कनाडा के क्रिकेटर जावेद दाऊद वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का कमाल कर चुके हैं.

ODI में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के 27 साल के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव ODI मैच के दौरान 126 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया था. इस बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 131 गेंदों में 210 रन ठोकते हुए तहलका मचा दिया था. ईशान किशन दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई कर उनकी लाइन व लेंथ बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं. ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 27 वनडे मैचों में 933 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में ईशान किशन का बेस्ट स्कोर 210 रन है.

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क्रिस गेल का तोड़ा था वर्ल्ड रिकॉर्ड

10 दिसंबर 2022 को ईशान किशन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक ठोका था. ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले गए एक वनडे मैच में ओपनिंग करते हुए 126 गेंदों पर दोहरा शतक ठोका था. ईशान किशन ने इस मैच में 131 गेंदों में 210 रन की पारी खेली थी. ईशान किशन ने 160.30 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 चौके और 10 छक्के उड़ाए. ईशान किशन ने उस दौरान क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था. बता दें कि वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों पर दोहरा शतक ठोका था.

कार एक्सीडेंट के चलते हुए थे गिरफ्तार

एक बार एक कार एक्सीडेंट के चलते ईशान किशन को लोगों की भीड़ ने पीट दिया था. 10 साल पहले साल 2016 में ईशान किशन (Ishan Kishan) एक कार एक्सीडेंट के चलते गिरफ्तार हुए थे. ईशान उस समय भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान थे. दरअसल, ईशान किशन ने अपनी तेज रफ्तार कार को एक ऑटो रिक्शा में ठोक दिया था. जिसके बाद रिक्शा में बैठे कई लोग चोटिल हो गए थे. ईशान किशन की इस हरकत के चलते उन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

लड़ाई में लोगों ने खूब पीटा

ईशान किशन की कार जैसे ही ऑटो रिक्शा से टकराई तभी वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने वहां ईशान का विरोध करना शुरू कर दिया था. ईशान ने इसके बाद उन लोगों से हाथापाई करनी शुरू कर दी थी. उस लड़ाई में ईशान को लोगों ने खूब पीटा, जिसके बाद पुलिस ने मामले को सुलझाया. पुलिस ने उस वक्त ईशान के साथ-साथ कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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