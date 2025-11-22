टेस्ट में ठोका तिहरा शतक... वनडे में भी जड़ी डबल सेंचुरी, दुनिया में सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने किया ये अजूबा

क्रिकेट की दुनिया में एक 'बाहुबली रिकॉर्ड' ऐसा है, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. इस महान रिकॉर्ड को अभी तक पूरी दुनिया में केवल 2 बल्लेबाजों ने ही बनाया है. क्रिकेट की दुनिया का यह महान रिकॉर्ड है, एक ही बल्लेबाज का टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने के अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का. दुनिया में सिर्फ 2 बल्लेबाज ही ऐसे हैं, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने के अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है. इन 2 बल्लेबाजों का यह महान रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आइए एक नजर डालते हैं उन 2 बल्लेबाजों पर-

1. वीरेंद्र सहवाग (भारत)

वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ चुके हैं. इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है. वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक ठोक चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग ने एक तिहरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरा तिहरा शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया है. वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2004 में मुल्तान के मैदान पर 309 रनों की पारी खेली थी. जबकि साल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 319 रन का ऐतिहासिक स्कोर बनाया था. वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 319 रन है.

इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग ने एक दोहरा शतक ठोका है. 8 दिसंबर 2011 को वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए एक वनडे मैच में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वेस्टंइडीज के खिलाफ उस वनडे मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 149 गेंदों पर 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 219 रन ठोके थे. वीरेंद्र सहवाग ने 251 वनडे मैचों में 35.05 की औसत से 8273 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 219 रन है. वीरेंद्र सहवाग ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक और 38 अर्धशतक ठोके हैं.

2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के धुरंधर ओपनिंग बल्लेबाज क्रिस गेल टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ चुके हैं. इसके अलावा क्रिस गेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दोहरा शतक ठोकने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक लगाए हैं. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ तिहरे शतक लगाए हैं. क्रिस गेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2005 में एंटिगा के मैदान पर 317 रनों की पारी खेली थी. जबकि साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 333 रन का ऐतिहासिक स्कोर बनाया था. क्रिस गेल ने 103 टेस्ट मैचों में 42.18 की औसत से 7214 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 333 रन है.

क्रिस गेल ने इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दोहरा शतक भी ठोका है. 24 फरवरी 2025 को कैनबरा में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए 2015 वनडे वर्ल्ड कप के मैच के दौरान क्रिस गेल ने 215 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. जिम्बाब्वे के खिलाफ उस वनडे इंटरनेशनल मैच में क्रिस गेल ने 147 गेंदों पर 10 चौकों और 16 छक्कों की मदद से 215 रन ठोके थे. क्रिस गेल ने 301 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 37.83 की औसत से 10480 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 215 रन है. क्रिस गेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 शतक और 54 अर्धशतक ठोके हैं.