IND vs SL: कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट से किसने किया बाहर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैटिंग कोच की दो टूक

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट में स्पिन फ्रेंडली पिच होने पर भी कुलदीप यादव प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं हैं. वह वायरल फीवर का शिकार हुए थे. सोशल मीडिया पर उनकी गैरमौजूदगी के चर्चे तेज देखने को मिले. उनके स्थान पर सारांश जैन को शामिल किया गया था. इस मामले पर चौथे दिन के बाद भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने मंगलवार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कहा कि अगर दूसरे टेस्ट से पहले कुलदीप यादव वायरल बुखार की चपेट में नहीं आते, तो कोलंबो टेस्ट के लिए उनके नाम पर जरूर विचार किया जाता.
मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "नहीं, यह (सिलेक्शन) मेरा फैसला नहीं है. मुझे लगता है कि उन्हें पहले टेस्ट में कुछ खास भूमिकाएं निभाने के लिए कहा गया था, जो एक तरह से मुश्किल टेस्ट था लेकिन मुझे लगता है कि उनका नाम सिलेक्शन के लिए जरूर चर्चा में होता." बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने सोमवार को बताया था कि कुलदीप को गाले में ही वायरल बुखार हो गया था, जिसके कारण कोलंबो टेस्ट के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया.
मोर्ने मोर्केल ने मैच की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि भारत की पहली पारी के 503 रन के बड़े स्कोर के बाद टीम की कोशिश श्रीलंका के बचे हुए दो विकेट जल्द हासिल करने की होगी. मोर्केल ने कहा, "अहम बात है कि वह ब्रेकथ्रू (विकेट) मिले। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लगातार दबाव बनाए रखें, अपनी सबसे अच्छी गेंदें फेंकें और पार्टनरशिप में अच्छी गेंदबाज़ी करें। हम काफ़ी लकी हैं कि हमारे स्कोरबोर्ड पर 500 रन हैं."
ये भी पढे़ं...
श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में बोर्ड पर 290 रन लगा दिए थे. इसके बाद फॉलोऑन में पसिंदु की 92 रन की पारी की बदौलत टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 16 रन की बढ़त बना ली है. टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए हैं. अब देखना होगा कि आखिरी दिन श्रीलंकाई टीम कितने रन का लक्ष्य भारत के सामने रखती है या मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ता है.