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IND vs SL: कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट से किसने किया बाहर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैटिंग कोच की दो टूक

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो में जारी है. इस मैच में प्लेइंग-XI का हिस्सा कुलदीप यादव नहीं थे. सोशल मीडिया पर इस बात के चर्चे तेज थे. जानकारी दी गई कि वह वायरल फीवर का शिकार हुए हैं. अब मैच के चौथे दिन बॉलिंग कोच ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 26, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:44 PM IST
IND vs SL: कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट से किसने किया बाहर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैटिंग कोच की दो टूक

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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