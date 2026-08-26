IND vs SL: कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट से किसने किया बाहर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैटिंग कोच की दो टूक

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट में स्पिन फ्रेंडली पिच होने पर भी कुलदीप यादव प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं हैं. वह वायरल फीवर का शिकार हुए थे. सोशल मीडिया पर उनकी गैरमौजूदगी के चर्चे तेज देखने को मिले. उनके स्थान पर सारांश जैन को शामिल किया गया था. इस मामले पर चौथे दिन के बाद भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने मंगलवार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कहा कि अगर दूसरे टेस्ट से पहले कुलदीप यादव वायरल बुखार की चपेट में नहीं आते, तो कोलंबो टेस्ट के लिए उनके नाम पर जरूर विचार किया जाता.