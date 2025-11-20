Advertisement
IND vs SA: 'ये बात ओवररेटेड है..' प्लेइंग-XI में लेफ्टी की भरमार पर बैटिंग कोच की सफाई, दिया अजीब तर्क

IND vs SA: टीम इंडिया को कोलकाता टेस्ट में 30 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. हार की वजह कभी पिच बताई गई तो कभी नंबर-3 की बैटिंग पोजीशन. 6 लेफ्टी बल्लेबाजों का प्लेइंग-XI में होना भी बड़ा सवाल था. अब दूसरे टेस्ट से पहले बैटिंग कोच ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई पेश कर दी है. उन्होंने इसके पीछे का तर्क समझाया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:41 PM IST
Team India
Team India

दूसरे टेस्ट में कप्तानी करेंगे पंत

दूसरे टेस्ट से पहले इंडियन क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. कप्तान शुभमन गिल शनिवार से गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. इंडियन कप्तान टीम के साथ गए थे क्योंकि उनकी रिकवरी सही रास्ते पर थी, लेकिन BCCI की मेडिकल टीम को लगता है कि वह अभी भी मैच फिटनेस से काफी दूर हैं. उन्हें सीरीज के आखिरी मैच में मैदान पर उतरने की मंजूरी नहीं मिलेगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिल अपनी फिटनेस टेस्ट करने के लिए गुवाहाटी में नेट्स पर लंबी प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट यह रिस्क लेकर उनकी स्थिति और खराब नहीं करना चाहता.

गिल का होना था नेट्स में टेस्ट

इंडियन टीम मैनेजमेंट गिल के साथ इंतजार करने को तैयार था और आखिरी फैसला लेने से पहले आखिरी मिनट तक इंतजार करने को तैयार था. लेकिन ऐसा होने के लिए गिल कम से कम एक घंटे नेट्स पर बैटिंग करना चाहते थे ताकि यह देखा जा सके कि उन्हें कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है. नेट्स में गिल की झलक देखने को नहीं मिली है ऐसे में वह दूसरे टेस्ट में नहीं खेलते नजर आएंगे. 

प्लेइंग-XI की उलझी गुत्थी

उनके बिना प्लेइंग-XI की गुत्थी भी कुछ उलझ चुकी है. सवाल है नंबर-4 पर बैटिंग कौन करेगा. साई सुदर्शन उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं जिन्हें कोलकाता टेस्ट के लिए नज़रअंदाज कर दिया गया था क्योंकि मैनेजमेंट अक्षर पटेल के रूप में एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहता था. नितीश रेड्डी भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं. साई और नीतीश दोनों को XI में खिलाने का बहुत ज़्यादा लालच है और इससे अक्षर को बेंच पर बैठना पड़ सकता है. मैच से एक दिन पहले पिच की हालत के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन में बाद में बदलाव हो सकता है, लेकिन वे इसी तरह का बैलेंस चाहते हैं. अब बैटिंग को लेकर सीतांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात की. 

ये भी पढ़ें.. IND vs SA: गंभीर ने नहीं सुधारी ये गलती तो फिर लगेगा सीरीज हार का दाग, दिग्गज की चेतावनी, कहा- मैं नहीं चाहूंगा..

क्या बोले कोटक?

कोटक ने प्रेस कॉनफ्रेंस में कहा, 'आप मुझे एक बात बताइए, उनके पास एक लेफ्ट-आर्म स्पिनर भी था. अगर हमारे पास सात राइट-हैंडेड बैट्समैन होते, तो? उनके पास एक लेफ्ट-आर्म स्पिनर भी था और एक ऑफ-स्पिनर भी. मेरा मानना ​​है कि आपको अच्छा खेलना होगा. ऑफ-स्पिनर का लेफ्ट-हैंडर को बॉलिंग करने का मतलब यह नहीं है कि लेफ्ट-हैंडर को आउट होना ही है. हमारे पास दो लेफ्ट-आर्म स्पिनर थे, उनके पास नौ राइट-हैंडर थे; क्या वे आउट हुए? तो शायद यह बात थोड़ी ओवररेटेड है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Ind vs SA

