PAK के खिलाफ मैच बॉयकॉट की मांग... कैसा है भारत के ड्रेसिंग रूम का माहौल? बैटिंग कोच ने बताई अंदर की बात
क्रिकेट

PAK के खिलाफ मैच बॉयकॉट की मांग... कैसा है भारत के ड्रेसिंग रूम का माहौल? बैटिंग कोच ने बताई अंदर की बात

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 की भिड़ंत में एक दिन का वक्त बचा है. 14 सितंबर को दुबई में होने वाले इस महामुकाबले का भारत में जमकर विरोध हो रहा है. पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर तमाम भारतीय फैंस पाकिस्तान के खिलाफ मैच बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं. इस बीच बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताया है कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल है.

Sep 13, 2025, 04:54 PM IST
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 की भिड़ंत में एक दिन का वक्त बचा है. 14 सितंबर को दुबई में होने वाले इस महामुकाबले का भारत में जमकर विरोध हो रहा है. कुछ महीने पहले तक भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में टक्कर देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या के बाद से भारतीय लोगों में गुस्सा है. लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से सभी रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, चाहे वह क्रिकेट मैच ही क्यों न हो. पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर भारतीय फैंस तक पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं. इस बीच बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताया है कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल है.

कैसा है टीम इंडिया का माहौल?

एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का सबसे रोमांचक मुकाबला 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना जाना है. भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने कहा कि हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है और किसी चीज पर नहीं. सीतांशु कोटक ने ट्रेनिंग सेशन से पहले कहा, 'हम यहां खेलने के लिए आए हैं. भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रतिस्पर्धी मैच होता है और रविवार का मैच भी ऐसा ही होगा. हम मैच पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे.'

बॉयकॉट की जमकर उठ रही मांग

घरेलू स्तर पर कुछ वर्गों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैचों का बहिष्कार करने की अपील के बीच क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है. इस सवाल के जवाब में कोटक ने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं लगता, एक बार जब हम खेलने के लिए यहां आ जाते हैं, तो खिलाड़ी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं. मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि उनके दिमाग में क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ और होता है. हम इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं.' 

ये जरूर पढ़ें: बच्चे, बुजुर्ग और जवान... IND vs PAK मैच रोकने के लिए अड़ गया हिंदुस्तान, पिच खोदते ही कांप उठा था पाकिस्तान!

प्रचंड जीत से टीम इंडिया ने किया आगाज

भारत ने 93 गेंद रहते 9 विकेट से प्रचंड जीत दर्ज कर एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत की. भारत ने यूएई को 57 रन पर ढेर करने के बाद सिर्फ 27 गेंदों में ही टारगेट चेज कर लिया. इस प्रदर्शन के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी ओमान को अपने पहले मुकाबले में शिकस्त देकर जीत से शुरूआत की. ऐसे में भारत और पाकिस्तान की महाजंग रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

सैमसन का बदलेगा बैटिंग ऑर्डर?

संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम पर कोटक ने कहा, 'सलामी बल्लेबाजों और तीसरे नंबर को लेकर काफी हद तक निश्चितता थी. इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम लचीला है. खिलाड़ी इसी को ध्यान में रखकर खुद को तैयार कर रहे हैं.' कोटक ने आगे कहा, 'अगर आप हमारे बल्लेबाजी क्रम को देखें, तो हर कोई किसी भी नंबर पर जाकर मैच खत्म करने में सक्षम है. मैच की स्थिति के अनुसार मुख्य कोच या कप्तान तय करते हैं कि किसे किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजना है. हर बल्लेबाज किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है. हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और सैमसन जरूरत पड़ने पर पारी का अंत कर सकते हैं. यह हमारे लिए अच्छा है कि हमारे पास तीन-चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी नंबर पर जाकर बल्लेबाजी कर सकते हैं.'

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Team India Sitanshu Kotak

