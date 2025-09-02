टी20 में नंबर-1 की जंग...पोलार्ड ने मचाई तबाही, चंद घंटों में एलेक्स हेल्स से आगे, खतरे में क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

Most Runs in T20: वेस्टइंडीज के खूंखार बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने एक बार फिर से तबाही मचाई है. उन्होंने बल्ले से कैरेबियाई जमीन पर तूफान ला दिया. पोलार्ड लगातार साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. 38 साल की उम्र में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के इस पावरहाउस ने एक बार फिर प्रशंसकों को याद दिलाया कि उन्हें अब तक के सबसे विनाशकारी टी20 बल्लेबाजों में से एक क्यों माना जाता है. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ कैरेबियन प्रीमियर लीग मुकाबले में पोलार्ड ने पावर-हिटिंग का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि प्रशंसक और विपक्षी गेंदबाज दोनों ही दंग रह गए.

पोलार्ड ने अचानक कर दिया हमला

अपनी टीम के साथ गति की तलाश में मैदान पर उतरे पोलार्ड को शुरू में जमने में समय लगा. 13 गेंदों के बाद वह सिर्फ 12 रन ही बना पाए थे. बड़े हिट लगाने वाले अनुभवी के लिए एक अच्छी शुरुआत नहीं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से तबाही था. पोलार्ड ने अचानक गियर बदला, गेंदबाजों पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू किया. उन्होंने आठ गेंदों के अंतराल में सात छक्के लगाए. अपनी अंतिम 16 गेंदों में उन्होंने 331.25 की चौंका देने वाली स्ट्राइक रेट से 53 रन ठोक डाले.

8 गेंद में पोलार्ड के 7 छक्के

पोलार्ड की पारी सिर्फ 29 गेंदों में 65 रन की थी, जिसमें आठ छक्के और दो चौके शामिल थे. उनकी पारी का मुख्य आकर्षण अंतिम आठ गेंदों में था, जिनका उन्होंने सामना किया. इस दौरान पोलार्ड ने 6, 6, 0, 6, 6, 6, 6, 6 का स्कोर किया. इस तूफानी बैटिंग से उन्होंने एक बार फिर टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरा स्थान हासिल कर लिया.

अब नंबर-2 बन गए पोलार्ड

पोलार्ड अब टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में फिर से नंबर-2 हो गए हैं. उन्होंने 48 घंटों के अंदर इस स्थान पर अपना नाम फिर से दर्ज करा दिया. अब वह सिर्फ अपने पूर्व साथी क्रिस गेल से पीछे हैं. पोलार्ड के टी20 मैचों में 14070 रन हो गए हैं. पहले स्थान पर काबिज गेल के 14562 रन हैं.

टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल- 14562

कीरोन पोलार्ड- 14070

एलेक्स हेल्स- 14031

डेविड वॉर्नर- 13571

शोएब मलिक- 13571

विराट कोहली- 13543

मैच में क्या हुआ?

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 179 रन बनाए. उसके लिए पोलार्ड ने 29 गेंदों पर 2 चौके और 8 छक्कों की मदद से 65 रन बनाए. कप्तान निकोलस पूरन ने 38 बॉल पर 52 रन बनाए. इस दौरान 4 चौके और 3 छक्के लगाए. जवाब में सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियॉट्स की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 167 रन ही बना सकी. आंद्रे फ्लेचर (67 रन) और इविन लेविस (42 रन) की पारियां बेकार चली गईं. ट्रिनबागो ने 12 रनों से मैच को जीत लिया. पोलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.