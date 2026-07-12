बैजबॉल' का THE END: मैकुलम ने टेस्ट क्रिकेट से गायब कर दिया था 'ड्रॉ' शब्द, जानिए उनकी कोचिंग का पूरा रिपोर्ट कार्ड

Bazball Era Ends: बात 2022 की है, जब टेस्ट क्रिकेट को टी20 मैच की तरह ताबड़तोड़ अंदाज में खेलने की रणनीति को 'बैजबॉल' नाम दिया गया था. इंग्लैंड के टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुलम (जिनका निकनेम 'बैज' है) और कप्तान बेन स्टोक्स ने मिलकर 2022 में इस नए स्टाइल की शुरुआत की थी, जिसका 12 जुलाई 2026 यानी आज के दिन आधिकारिक तौर पर अंत हो चुका है.
कुछ दिन पहले कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट से संन्यास लिया था और आज इंग्लैंड से खबर आई कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ब्रेंडन मैकुलम को भी टेस्ट टीम के कोच पद से हटा दिया है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद बोर्ड ने यह बड़ा कदम उठाया. इस फैसले के साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे आक्रामक और रोमांचक दौर यानी बैजबॉल पर पूर्ण विराम लग गया है.
मई 2022 से शुरू होकर जुलाई 2026 तक चले इस 4 साल के सफर में इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के पारंपरिक अंदाज को पूरी तरह बदल दिया. इन चार सालों के आंकड़े बताते हैं कि मैकुलम के दौर में इंग्लैंड की टीम ने 'ड्रॉ' के लिए खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था. उसका पूरा ध्यान या तो जीत पर होता था या हार पर. बैजबॉल के दौर में इंग्लैंड ने 49 टेस्ट में से 27 जीते और 20 हारे. सिर्फ 2 मैच बिना नतीजे के छूटे. जीत का प्रतिशत 55.1% रहा.
जब ब्रेंडन मैकुलम ने 2022 में इंग्लैंड टेस्ट टीम में बतौर कोच कमान संभाली, तब इंग्लैंड अपने पिछले 17 टेस्ट मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीत पाया था. मैकुलम ने आते ही टीम का कायाकल्प कर दिया.
न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआत (2022): इंग्लैंड ने घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 से रौंदा और तीनों मैचों में चौथी पारी में बड़े लक्ष्यों (277, 299 और 296 रन) का ताबड़तोड़ पीछा किया.
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक चेज (2022): रीशेड्यूल किए गए पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 378 रनों के अपने टेस्ट इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सीरीज 2-2 से बराबर की.
पाकिस्तान में क्लीन स्वीप (2022): यह इस दौर की सबसे बड़ी विदेशी सफलता थी. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसी के घर में 3-0 से व्हाइटवॉश किया था. इसी सीरीज के एक मैच में इंग्लैंड ने पहले ही दिन 75 ओवर में 506 रन (6.75 रन रेट) कूटकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.
शुरुआती दो साल के दबदबे के बाद विरोधी टीमों ने इंग्लैंड की आक्रामक रणनीति की कमजोरी ढूंढ़ ली, जिससे बड़े दौरों पर इंग्लैंड की पोल खुलने लगी. इंग्लैंड साल 2024 में भारत दौरे पर आई थी. हैदराबाद में पहला टेस्ट जीतने के बाद भी बैजबॉल की रणनीति भारतीय स्पिनरों के सामने फ्लॉप रही और इंग्लैंड 4-1 से सीरीज हार गया. इसके बाद साल 2025 में इंग्लैंड अपने ही घर में भारत को हराने में नाकाम रहा और सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही.
एशेज में करारी हार (2025-2026): ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसकी आक्रामकता का शिकार बनाते हुए 4-1 से करारी शिकस्त दी. आखिरी झटका 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-1 से सीरीज हारने पर लगा, जिसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स ने संन्यास लिया और कोच मैकुलम की विदाई के साथ बैजबॉल युग का अंत हुआ.
ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग में इंग्लैंड ने दुनिया को रोमांचित तो खूब किया और 49 में से 27 टेस्ट जीते, लेकिन जब भी उनका सामना टेस्ट की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों भारत और ऑस्ट्रेलिया से हुआ, तो बैजबॉल का फॉर्मूला फेल साबित हुआ. वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी भी प्रतिष्ठित एशेज ट्रॉफी वापस नहीं ला पाए. दूसरा यह कि टेस्ट क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम भारत के खिलाफ वे एक भी सीरीज जीतने में असफल रहे.