BBL 10: मैदान के बीचों बीच Usman Khawaja और Marnus Labuschagne ने उतारे कपड़े, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया (Australia) में खेले जा रहे बिग बैश लीग (Big Bash League) में कई ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जो क्रिकेट फैंस को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही कुछ कैनबेरा के मनुका ओवल के मैदान पर हुआ, जब सिडनी थंडर (Sydney Thunder) और ब्रिसबेन हीट (Brisbane Heat) की टीमें आमने सामने थी.

सिडनी थंडर (Sydney Thunder) और ब्रिसबेन हीट (Brisbane Heat) के बीच मुकाबले में उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने कुछ ऐसा किया, जिसने सबको हैरान कर दिया. दरअसल मैच के आठवें ओवर के खत्म होते ही उस्मान मैदान के बीच में ही कपड़े बदलने लगे. उन्होंने अपने पैंट, जूते, पैड उतारने शुरू कर दिए.

Have ... have you ever seen this before

Usman Khawaja had to change everything - on the field! pic.twitter.com/XOKsXkhLVS

— 7Cricket (@7Cricket) January 31, 2021