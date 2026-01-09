Advertisement
trendingNow13068732
Hindi Newsक्रिकेटBabar Azam के साथ गर्दा उड़ाएंगे स्मिथ-स्टार्क, एशेज सीरीज के बाद एक साथ लौटे 12 खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

Babar Azam के साथ गर्दा उड़ाएंगे स्मिथ-स्टार्क, एशेज सीरीज के बाद एक साथ लौटे 12 खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

BBL 2025-26: ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से एशेज सीरीज जीती. विनर टीम का हिस्सा रहे 12 खिलाड़ी अब बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के सीजन में दिखेंगे. इनमें स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन जैसे स्टार खिलाड़ियों के नाम हैं. इनकी वापसी से सीजन के दूसरे चरण में रोमांच डबल होने की पूरी उम्मीद है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 09, 2026, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mitchell Starc
Mitchell Starc

BBL 2025-26: एशेज सीरीज 2025-26 का रोमांच खत्म हो चुका है. यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर हुई, जिसे पैट कमिंस की कप्तानी वाली कंगारू टीम ने 4-1 से अपने नाम किया. आखिरी टेस्ट सिडनी में हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इंग्लैंड हार के साथ घर लौटी. इस सीरीज में खेलने वाले 12 खिलाड़ी अब बिग बैश लीग 2025-26 में जलवा दिखाते नजर आएंगे. कुल 12 खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आई है, जो ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे और अब बिग बैश लीग के मौजूदा सीजन में अलग-अलग टीमों के साथ जुड़ गए हैं. इनमें मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा जैसे बड़े नाम हैं, जो इस सीजन में गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हैं.

10 जनवरी यानी शनिवार को BBL में ये बड़े नाम नजर आएंगे. उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन जहां ब्रिस्बेन हीट टीम से जुड़ गए हैं, दोनों सिडनी थंडर के खिलाफ खेलेंगे, वहीं तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए उपलब्ध रहेंगे. एलेक्स कैरी एडिलेड स्ट्राइकर्स की ताकत बढ़ाएंगे.

बाबर के साथ गर्दा उड़ाएंगे स्टार्क-स्मिथ

11 जनवरी यानी रविवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर स्टीव स्मिथ और टॉड मर्फी सिडनी सिक्सर्स के लिए जलवा दिखाएंगे. इस टीम में बाबर आजम पहले से ही खेल रहे हैं. ऐसे में अब स्टार्क और स्मिथ उनके साथ गर्दा उड़ाते दिखेंगे. वहीं बो वेब्स्टर की वापसी से होबार्ट हरिकेन्स को मजबूती मिलेगी. उनके अलावा जेक वेदराल्ड के खेलने की भी संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार्क 10 साल बाद दिखाएंगे जलवा

एशेज सीरीज 2025-26 में 31 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे मिचेल स्टार्क 16 जनवरी को नजर आएंगे. वह सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलेंगे. वह पूरे 10 साल बाद इस टूर्नामेंट में लौट रहे हैं. आखिरी बार स्टार्क 2014-15 सीजन में दिखे थे और सिर्फ 2 मैच खेल पाए थे.

एशेज सीरीज के बाद BBL 2025-26 में लौटने वाले 12 खिलाड़ियों की लिस्ट

उस्मान ख्वाजा- ब्रिस्बेन हीट
मार्नस लाबुशेन- ब्रिस्बेन हीट
माइकल नेसर- ब्रिस्बेन हीट
ब्रेंडन डोगेट- मेलबर्न रेनेगेड्स
स्टीव स्मिथ- सिडनी सिक्सर्स
टॉड मर्फी- सिडनी सिक्सर्स
मिचेल स्टार्क- सिडनी सिक्सर्स
जेक वेदराल्ड- होबार्ट हरिकेन्स
बो वेब्स्टर- होबार्ट हरिकेन्स
एलेक्स कैरी- एडिलेड स्ट्राइकर्स
जोश इंग्लिस- पर्थ स्कॉर्चर्स
झाय रिचर्डसन- पर्थ स्कॉर्चर्स

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: कितने बजे से शुरू होगा पहला वनडे? नोट कर लें टाइमिंग, वरना मिस कर देंगे RO-KO के चौके-छक्के

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

BBL

Trending news

I PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
Tamil Nadu Elections
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
jammu kashmir weather
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
Mamata Banerjee
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR