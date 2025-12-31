4000 रनों का रिकॉर्ड... विध्वंसक बल्लेबाज ने 2025 के आखिरी दिन रचा इतिहास, पहली बार इस टी20 लीग में हुआ ऐसा

Most Runs in Big Bash League: ऑस्ट्रेलिया के ओपनर क्रिस लिन ने बिग बैश लीग में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है. लिन ने यह उपलब्धि बुधवार (31 दिसंबर) को एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच मैच के दौरान हासिल की. लिन ने हीट के खिलाफ 122 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए 49 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए और अपनी टीम स्ट्राइकर्स को 2018 के बाद पहली बार नए साल की पूर्व संध्या पर जीत दिलाई.

क्रिस लिन की तूफानी बैटिंग

क्रिस लिन की शानदार पारी में छह चौके और छह छक्के शामिल थे और उन्होंने 192.68 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. इस मैच में आने से पहले 35 साल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 65 रन चाहिए थे और उन्होंने अपनी शानदार पारी से यह काम स्टाइल से पूरा किया. वह बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर एरॉन फिंच और तीसरे स्थान पर ग्लेन मैक्सवेल हैं.

BBL इतिहास में सबसे ज्यादा रन

क्रिस लिन: 129 पारियों में 4065 रन

एरॉन फिंच: 105 पारियों में 3311 रन

ग्लेन मैक्सवेल: 115 पारियों में 3282 रन

मोइसेस हेनरिक्स: 137 पारियों में 3188 रन

डी'आर्सी शॉर्ट: 102 पारियों में 3138 रन

स्ट्राइकर्स ने नए साल की शाम का श्राप तोड़ा

इस बीच, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 2018 के बाद नए साल की शाम को अपनी पहली जीत दर्ज की है. 2019 से वे नए साल की शाम के सभी मैचों में हार रहे थे, जिसमें पिछले छह सीजन में कुछ करीबी मैच भी शामिल थे. मैच की बात करें तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली और बिना डेब्यू वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज लियाम स्कॉट ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने मिलकर सात विकेट लिए और हीट को सिर्फ 122 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. स्कॉट को चार ओवर में 2/12 के प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.