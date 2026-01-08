Video: 17 बॉल, 14 रन... ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम का बुरा हाल, मार्कस स्टोइनिस ने भरे स्टेडियम में यूं किया बेइज्जत

Advertisement
Big Bash League 2025-26: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में समय कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है. वहां की बिग बैश लीग (BBL) में वह लगातार फेल हो रहे हैं. बाबर टूर्नामेंट में सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) के लिए खेलते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:00 PM IST
Big Bash League 2025-26: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में समय कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है. वहां की बिग बैश लीग (BBL) में वह लगातार फेल हो रहे हैं. बाबर टूर्नामेंट में सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) के लिए खेलते हैं. वह गुरुवार को मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए लीग के 27वें मैच में बुरी तरह फेल हो गए. बाबर मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) के खिलाफ 17 गेंद पर सिर्फ 14 रन ही बना पाए.

बाबर का शर्मनाक प्रदर्शन

बाबर आजम मैच में मार्कस स्टोइनिस की शानदार गेंदबाजी का शिकार हुए. मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी को 129 रनों का लक्ष्य दिया. इसके बाद जब सिडनी की पारी शुरू हुी तो उसके 48 रनों पर दो विकेट गिर गए. ओपनर और कप्तान मोइसेस हेनरिक्स 7 गेंद पर 12 रन ही बना पाए. उनके बाद बाबर आजम भी सस्ते में आउ हो गए. वह 17 गेंद पर 14 रन ही बना पाए. बाबर सिर्फ एक ही चौका लगा पाए और उनका स्ट्राइक रेट 82.35 का रहा.

स्टोइनिस ने बाबर को याद दिलाई औकात

सातवें ओवर में स्टोइनिस ने एक फुल और सीधी गेंद फेंकी जो पिच पर पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ घूमी. ओवर की तीसरी गेंद बल्ले से बचते हुए बाबर के पैड्स पर लगी. पाकिस्तान के बल्लेबाज ने रिव्यू के बारे में अपने पार्टनर से थोड़ी देर बात की लेकिन फिर रिव्यू न लेने का फैसला किया. उन्हें बल्ले से कोई संपर्क महसूस नहीं हुआ था. बाद में बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप से टकराती, जिससे अंपायर का फैसला सही साबित हुआ. विकेट गिरने के बाद स्टोइनिस ने जोरदार जश्न मनाया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में बाबर की मुश्किलों पर और ज्यादा ध्यान गया. टूर्नामेंट में उनके औसत प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा. वह बिग बैश लीग में 2, 9, 58, 2, 58*, 2 और 14 का स्कोर ही बना पाए. 

 

 

स्टोइनिस ने बल्ले से दिखाया कमाल

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेलबर्न स्टार्स 19.5 ओवर में 128 रन पर सिमट गई. कप्तान मार्कस स्टोइनिस और ब्लेक मैकडोनाल्ड ने 33-33 रन की पारी खेली. सैम हार्पर ने 21 और टॉम रोजर्स ने 23 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंक में नहीं पहुंच सका. सिडनी की तरफ से बेन ड्वारशुईस ने 3.5 ओवर में 13 रन देकर 4 और जैक एडवर्ड्स ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए. जोएल डेविस को 2 और बेंजामिन मानेंटी को 1 विकेट मिला.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kayo Sports (@kayosports)

 

सिडनी ने 17 गेंद शेष रहते जीता मैच

129 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 20 के स्कोर पर पहला झटका मोइजेज हेनरिक्स के रूप में लगा. वह 12 रन बनाकर आउट हो गए. बाबर आजम भी 17 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन जोश फिलिप ने 35 और लाचलन शॉ ने नाबाद 24 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी. सैम करन ने 17 रन बनाए, जबकि जॉर्डन सिल्क 17 रन बनाकर नाबाद रहे. सिडनी सिक्सर्स ने 17.1 ओवर में 4 विकेट पर 129 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया. जोएल डेविस प्लेयर ऑफ द मैच रहे. 

सिडनी की चौथी जीत

सिडनी सिक्सर्स की सीजन के सातवें मैच में यह चौथी जीत थी. 8 अंक के साथ अंक तालिका में सिडनी चौथे नंबर पर है. 7 मैच में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर होबार्ट हरिकेंस पहले, पर्थ स्क्रॉचर्स 7 मैच में 4 जीत के साथ दूसरे और मेलबर्न स्टार्स 7 मैच में 4 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. पर्थ और मेलबर्न का रन रेट सिडनी सिक्सर्स से अच्छा है.

