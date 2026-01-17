जिद पर अड़ा BCB... T20 World Cup 2026 के लिए फिर वही डिमांड, आया बड़ा बयान

BCB: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अपनी जिद से पीछे हटेने का नाम नहीं ले रहा है. बीसीबी ने बांग्लादेश टीम के मैचों को श्रीलंका में आयोजित करने की अपनी मांग को एक बार फिर दोहरा दी है. शनिवार को ढाका में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के प्रतिनिधियों के साथ हुई ताजा दौर की बातचीत में बीसीबी ने यह रुख स्पष्ट किया. टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो जाएगा लेकिन ये मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है.

बीसीबी की तरफ से आया बयान

बीसीबी ने एक बयान में कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर आईसीसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. चर्चा के दौरान बीसीबी ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध दोहराया. बोर्ड ने टीम, बांग्लादेशी प्रशंसकों, मीडिया और अन्य हितधारकों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार के विचार और चिंताएं भी साझा कीं.'

कब है बांग्लादेश का मुकाबला?

बीसीबी ने यह भी बताया कि बांग्लादेश को किसी अन्य समूह में रखने की संभावना पर भी चर्चा हुई. वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना है, जबकि 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से मुकाबला निर्धारित है.

बीसीबी के बयान में कहा गया, 'चर्चाएं रचनात्मक, सौहार्दपूर्ण और पेशेवर माहौल में हुईं. सभी पक्षों ने संबंधित मुद्दों पर खुलकर विचार-विमर्श किया. अन्य बिंदुओं के साथ, न्यूनतम लॉजिस्टिक बदलावों के जरिए समाधान निकालने के उद्देश्य से बांग्लादेश को किसी अन्य समूह में स्थानांतरित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई.'

केकेआर के फैसले के बाद बढ़ा मुद्दा

यह मामला उस समय और चर्चा में आया, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल की तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से 2026 सीजन के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा. मुस्ताफिजुर आईपीएल में बांग्लादेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं. यह कदम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों की पृष्ठभूमि में उठाया गया. बीसीबी की ओर से बैठक में अध्यक्ष एमडी अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष एमडी शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट संचालन समिति के अध्यक्ष नजमुल आबेदीन तथा मुख्य कार्यकारी निज़ामुद्दीन चौधरी शामिल हुए.

बीसीबी ने बताया, 'गौरव सक्सेना को वीजा अपेक्षा से देर से मिलने के कारण वे बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके और उन्होंने वर्चुअली चर्चा में हिस्सा लिया, जबकि एंड्रयू एफग्रेव बैठक में मौजूद रहे। बीसीबी और आईसीसी ने इस मुद्दे पर रचनात्मक संवाद जारी रखने पर सहमति जताई है.'