Advertisement
trendingNow13077898
Hindi Newsक्रिकेटजिद पर अड़ा BCB... T20 World Cup 2026 के लिए फिर वही डिमांड, आया बड़ा बयान

जिद पर अड़ा BCB... T20 World Cup 2026 के लिए फिर वही डिमांड, आया बड़ा बयान

BCB: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अपनी जिद से पीछे हटेने का नाम नहीं ले रहा है. बीसीबी ने बांग्लादेश टीम के मैचों को श्रीलंका में आयोजित करने की अपनी मांग को एक बार फिर दोहरा दी है. शनिवार को ढाका में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के प्रतिनिधियों के साथ हुई ताजा दौर की बातचीत में बीसीबी ने यह रुख स्पष्ट किया.

 

Written By  Kavya Yadav|Translated By: Kavya Yadav|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCB
BCB

BCB: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अपनी जिद से पीछे हटेने का नाम नहीं ले रहा है. बीसीबी ने बांग्लादेश टीम के मैचों को श्रीलंका में आयोजित करने की अपनी मांग को एक बार फिर दोहरा दी है. शनिवार को ढाका में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के प्रतिनिधियों के साथ हुई ताजा दौर की बातचीत में बीसीबी ने यह रुख स्पष्ट किया. टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो जाएगा लेकिन ये मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है.

बीसीबी की तरफ से आया बयान

बीसीबी ने एक बयान में कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर आईसीसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. चर्चा के दौरान बीसीबी ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध दोहराया. बोर्ड ने टीम, बांग्लादेशी प्रशंसकों, मीडिया और अन्य हितधारकों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार के विचार और चिंताएं भी साझा कीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

कब है बांग्लादेश का मुकाबला?

बीसीबी ने यह भी बताया कि बांग्लादेश को किसी अन्य समूह में रखने की संभावना पर भी चर्चा हुई. वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना है, जबकि 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से मुकाबला निर्धारित है.
बीसीबी के बयान में कहा गया, 'चर्चाएं रचनात्मक, सौहार्दपूर्ण और पेशेवर माहौल में हुईं. सभी पक्षों ने संबंधित मुद्दों पर खुलकर विचार-विमर्श किया. अन्य बिंदुओं के साथ, न्यूनतम लॉजिस्टिक बदलावों के जरिए समाधान निकालने के उद्देश्य से बांग्लादेश को किसी अन्य समूह में स्थानांतरित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई.'

केकेआर के फैसले के बाद बढ़ा मुद्दा

यह मामला उस समय और चर्चा में आया, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल की तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से 2026 सीजन के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा. मुस्ताफिजुर आईपीएल में बांग्लादेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं. यह कदम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों की पृष्ठभूमि में उठाया गया. बीसीबी की ओर से बैठक में अध्यक्ष एमडी अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष एमडी शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट संचालन समिति के अध्यक्ष नजमुल आबेदीन तथा मुख्य कार्यकारी निज़ामुद्दीन चौधरी शामिल हुए.

ये भी पढ़ें.. टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे, अब अचानक उठाया ये बड़ा कदम

बीसीबी ने बताया, 'गौरव सक्सेना को वीजा अपेक्षा से देर से मिलने के कारण वे बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके और उन्होंने वर्चुअली चर्चा में हिस्सा लिया, जबकि एंड्रयू एफग्रेव बैठक में मौजूद रहे। बीसीबी और आईसीसी ने इस मुद्दे पर रचनात्मक संवाद जारी रखने पर सहमति जताई है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

BCB

Trending news

'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
Latest West Bengal News
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
Punjab
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना