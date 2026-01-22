BCCI के बाद ICC से खुलेआम पंगा ले रहा बांग्लादेश, लगाया भेदभाव का गंभीर आरोप, चैंपियंस ट्रॉफी का उठा मुद्दा

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. बीसीबी के इस फैसले से खलबली मची हुई है इस बीच एक बड़ा बयान भी देखने को मिला. बीसीबी से सरेआम आईसीसी से पंगा ले लिया है. BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने ICC पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है और गवर्निंग बॉडी के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें भारत को पाकिस्तान के बजाय UAE में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने की अनुमति दी गई थी. राष्ट्रीय खेल सलाहकार, BCB और राष्ट्रीय क्रिकेटरों के बीच एक बैठक के बाद विश्व कप मैचों के लिए भारत न जाने के अपने रुख पर BCB के कायम रहने के बाद गुरुवार को ढाका में मीडिया से बात करते हुए, अमीनुल इस्लाम ने कहा कि भारत को दुबई में एक ही स्थान पर अपने सभी चैंपियंस ट्रॉफी मैच खेलने का "विशेषाधिकार" दिया गया था.

क्या बोले अध्यक्ष?

ESPNcricinfo के अनुसार, अमीनुल इस्लाम ने कहा, 'जब पिछले फरवरी में एक देश ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरे देश की यात्रा करने से इनकार कर दिया, तो ICC ने उनके लिए एक न्यूट्रल स्थान का आयोजन किया. टीम ने अपने सभी चैंपियंस ट्रॉफी मैच उसी न्यूट्रल स्थान पर खेले. वे एक ही मैदान पर खेले, एक ही होटल में रहे, यह एक सौभाग्य था. हम श्रीलंका को सह-मेजबान कह रहे हैं, लेकिन वे सह-मेजबान नहीं हैं. श्रीलंका हाइब्रिड मॉडल का हिस्सा है जहां एक देश खेलने जा रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शर्त पर खेलने को तैयार है बांग्लादेश

उन्होंने आगे कहा, 'हमने ICC को संकेत दिया कि चूंकि हमारी सरकार (हमें भारत में खेलने देने के लिए) अनिच्छुक है, इसलिए हम वह विकल्प अपनाना चाहते हैं. फिर भी, उन्होंने हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया. हम आज ICC से बात करेंगे. हम श्रीलंका में विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं. हम भारत में नहीं खेलना चाहते.' इसी तरह, पाकिस्तान ने अपने 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में खेले, जबकि भारत ने टूर्नामेंट की मेजबानी की.

ये भी पढ़ें.. आयरलैंड ने तोड़ा जापान का दिल, अचानक फॉर्म में लौटा पाकिस्तान, जिम्बाब्वे बढ़ा आगे

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी होगी नई टीम?

बांग्लादेश को पाकिस्तान का साथ भी मिला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो पीसीबी भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा. हालांकि, फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है.