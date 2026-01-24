Advertisement
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मची उथल-पुथल, मोखलेसुर रहमान पर लगे करप्शन के आरोप, अब होगा तगड़ा एक्शन!

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मची उथल-पुथल, मोखलेसुर रहमान पर लगे करप्शन के आरोप, अब होगा तगड़ा एक्शन!

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में उथल-पुथल मची हुई है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के ऑडिट कमिटी के चेयरमैन मोखलेसुर रहमान अब रडार पर आ गए हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहा है. ऑडिट कमिटी के चेयरमैन मोखलेसुर रहमान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच शुरू हो गई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 24, 2026, 02:50 PM IST
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मची उथल-पुथल, मोखलेसुर रहमान पर लगे करप्शन के आरोप, अब होगा तगड़ा एक्शन!

बीसीबी की इंटीग्रिटी यूनिट ने बोर्ड के निदेशक मोखलेसुर रहमान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर दी है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मची उथल-पुथल

ईएसपीएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोखलेसुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है. बीसीबी की इंटीग्रिटी यूनिट को आईसीसी इंटीग्रिटी यूनिट के पूर्व हेड एलेक्स मार्शल लीड कर रहे हैं, जिनके पास पहले से ही बोर्ड द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र कमिटी की 900 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें पिछले बीपीएल सीजन में भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में बताया गया है. रहमान 6 अक्टूबर को हुए चुनावों से बीसीबी में निदेशक बने थे. आरोपों के बाद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

मोखलेसुर रहमान पर लगे करप्शन के आरोप

रहमान इस महीने मुश्किल में पड़ने वाले दूसरे बीसीबी निदेशक हैं. बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने 15 दिसंबर को बीपीएल मैचों का बहिष्कार किया था, जब एम नजमुल इस्लाम ने सोशल मीडिया और एक प्रेस ब्रीफिंग में उनके बारे में गलत कमेंट किए थे. रहमान के खिलाफ जांच ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश और आईसीसी के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर विवाद चल रहा है. बांग्लादेश में हिंदूओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद भारत में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में शामिल किए जाने का भारी विरोध हुआ था.

भारत और बांग्लादेश के बीच बवाल

बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने रहमान को आईपीएल 2026 के अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया और आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने या फिर आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने की मांग की. आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया. बांग्लादेश सरकार की सलाह पर बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया है. आईसीसी बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल कर सकती है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Mokhlesur Rahman

