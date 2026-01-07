Advertisement
T20 WC मैच शिफ्टिंग पर बड़ा अपडेट, ICC का अल्टीमेटम महज अफवाह? BCB के रिएक्शन से मची खलबली

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत से श्रीलंका मैच शिफ्ट करने की गुहार आईसीसी से लगाई थी. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट में बताया गया कि आईसीसी ने अल्टीमेटम के साथ बीसीबी की डिमांड खारिज की. अब इस मुद्दे पर बांग्लादेश बोर्ड का ऑफीशियल बयान आ गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:42 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत से श्रीलंका मैच शिफ्ट करने की गुहार आईसीसी से लगाई थी. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट में बताया गया कि आईसीसी ने अल्टीमेटम के साथ बीसीबी की डिमांड खारिज की. अब इस मुद्दे पर बांग्लादेश बोर्ड का ऑफीशियल बयान आ गया है. बीसीबी ने आईसीसी के अल्टीमेटम की खबर को महज अफवाह बताया है. बोर्ड ने पुष्टि की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) आगामी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा.

बीसीबी ने लगाई थी ये गुहार

बीसीबी ने आईसीसी से रिस्पॉन्स की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया. BCB ने अपने बयान में कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से जवाब मिला है, जिसमें टीम के मैचों को स्थानांतरित करने का अनुरोध भी शामिल है.'

ICC से मिला ये रिस्पॉन्स

बयान में आगे बताया गया, 'अपने संचार में, ICC ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम की पूर्ण और निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. ICC ने उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए BCB के साथ मिलकर काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और आश्वासन दिया है कि बोर्ड के इनपुट का स्वागत किया जाएगा और आयोजन के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा.'

ये भी पढे़ं.. देश से बढ़कर कुछ नहीं... कौन हैं रिद्धिमा पाठक? BPL से हटाया या खुद मारी लात

BCB ने अफवाहों को किया खारिज

बोर्ड ने उड़ रही खबरों पर कहा, 'BCB ने मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि बोर्ड को इस संबंध में एक अल्टीमेटम जारी किया गया है. BCB स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसे दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार हैं और ICC से प्राप्त संचार की प्रकृति या सामग्री को नहीं दर्शाते हैं. बोर्ड ICC और संबंधित आयोजन अधिकारियों के साथ सहयोगात्मक और पेशेवर तरीके से रचनात्मक जुड़ाव जारी रखेगा ताकि एक इसका सही समाधान हो सके. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.'

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

BCB

