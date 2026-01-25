हम तो खेलना चाहते थे... BCB ने आखिरकार बताया सच, T20 वर्ल्ड कप के सफर में कौन बना दुश्मन? हुआ बड़ा खुलासा

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा खुलासा किया है. BCB के निदेशक अब्दुर रज्जाक ने कहा है कि बांग्लादेश भारत में आयोजित होने वाले मेगा इवेंट में भाग लेना चाहता था, लेकिन सरकार ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया. उन्होंने साफ किया कि क्रिकेट बोर्ड ने सरकार के आदेश पर टी20 वर्ल्ड कप से दूरी बनाने का बड़ा फैसला किया.

इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से गुहार लगाई थी कि आगामी विश्व कप में बांग्लादेश के सभी मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने BCB की चिंताओं की जांच की और ये पता लगा कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है. आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूर्णविचार करने को कहा, लेकिन वो जिद्द पर अड़े रहे और अब टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा खुलासा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद, बीसीबी के निदेशक अब्दुर रज्जाक ने खुलासा किया कि बोर्ड भाग लेने के लिए इच्छुक था, लेकिन सरकार के फैसले का पालन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था.

BCB के निदेशक ने कहा, ''हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार का फैसला है. इसलिए सरकार जो भी कहे, हमें उसका पालन करना होगा और सरकार का यह फैसला सिर्फ इस बार के लिए नहीं है, जब भी हमारा कोई दौरा होगा, हमें पहले से सरकार से अनुमति लेनी होगी.

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की एंट्री

इसी बीच, आईसीसी को लिखे एक विशेष धन्यवाद पत्र में, क्रिकेट स्कॉटलैंड ने टी20 विश्व कप में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन अनूठी परिस्थितियों को स्वीकार किया जिनके तहत यह अवसर मिला। उन्होंने भारत के लिए तुरंत रवाना होने की योजना का भी खुलासा किया और बताया कि टीम टूर्नामेंट से पहले स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की तैयारी कर रही है. बता दें कि स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-सी में जगह मिली है, जहां उनका सामना इंग्लैंड, नेपाल, इटली और वेस्टइंडीज से होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स

ग्रुप-ए: भारत, अमेरिका, नीदरलैंड, नामीबिया, पाकिस्तान

ग्रुप-बी: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ओमान, आयरलैंड

ग्रुप-सी: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल

ग्रुप-डी: अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात

