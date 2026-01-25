Advertisement
trendingNow13086065
Hindi Newsक्रिकेटहम तो खेलना चाहते थे... BCB ने आखिरकार बताया सच, T20 वर्ल्ड कप के सफर में कौन बना दुश्मन? हुआ बड़ा खुलासा

हम तो खेलना चाहते थे... BCB ने आखिरकार बताया सच, T20 वर्ल्ड कप के सफर में कौन बना दुश्मन? हुआ बड़ा खुलासा

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा खुलासा किया है. BCB के निदेशक अब्दुर रज्जाक ने कहा है कि बांग्लादेश भारत में आयोजित होने वाले मेगा इवेंट में भाग लेना चाहता था, लेकिन सरकार ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया. उन्होंने साफ किया कि क्रिकेट बोर्ड ने सरकार के आदेश पर टी20 वर्ल्ड कप से दूरी बनाने का बड़ा फैसला किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCB ने आखिरकार बताया सच, T20 वर्ल्ड कप के सफर में कौन बना दुश्मन?
BCB ने आखिरकार बताया सच, T20 वर्ल्ड कप के सफर में कौन बना दुश्मन?

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा खुलासा किया है. BCB के निदेशक अब्दुर रज्जाक ने कहा है कि बांग्लादेश भारत में आयोजित होने वाले मेगा इवेंट में भाग लेना चाहता था, लेकिन सरकार ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया. उन्होंने साफ किया कि क्रिकेट बोर्ड ने सरकार के आदेश पर टी20 वर्ल्ड कप से दूरी बनाने का बड़ा फैसला किया.

इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से गुहार लगाई थी कि आगामी विश्व कप में बांग्लादेश के सभी मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने BCB की चिंताओं की जांच की और ये पता लगा कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है. आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूर्णविचार करने को कहा, लेकिन वो जिद्द पर अड़े रहे और अब टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद, बीसीबी के निदेशक अब्दुर रज्जाक ने खुलासा किया कि बोर्ड भाग लेने के लिए इच्छुक था, लेकिन सरकार के फैसले का पालन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था. 

BCB के निदेशक ने कहा, ''हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार का फैसला है. इसलिए सरकार जो भी कहे, हमें उसका पालन करना होगा और सरकार का यह फैसला सिर्फ इस बार के लिए नहीं है, जब भी हमारा कोई दौरा होगा, हमें पहले से सरकार से अनुमति लेनी होगी.

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की एंट्री 

इसी बीच, आईसीसी को लिखे एक विशेष धन्यवाद पत्र में, क्रिकेट स्कॉटलैंड ने टी20 विश्व कप में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन अनूठी परिस्थितियों को स्वीकार किया जिनके तहत यह अवसर मिला। उन्होंने भारत के लिए तुरंत रवाना होने की योजना का भी खुलासा किया और बताया कि टीम टूर्नामेंट से पहले स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की तैयारी कर रही है. बता दें कि स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-सी में जगह मिली है, जहां उनका सामना इंग्लैंड, नेपाल, इटली और वेस्टइंडीज से होगा. 

 टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स

ग्रुप-ए: भारत, अमेरिका, नीदरलैंड, नामीबिया, पाकिस्तान
ग्रुप-बी: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ओमान, आयरलैंड
ग्रुप-सी: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल
ग्रुप-डी: अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात

ये भी पढ़ें: 38 छक्के, 466 रन... BBL में न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज ने मचाया आतंक, फाइनल में भी विस्फोटक पारी, पर्थ स्कोर्चर्स छठी बार बनी चैंपियन

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh Cricket Board

Trending news

कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
Padma awards
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही