बांग्लादेश का यू टर्न... IPL के लाइव टेलीकास्ट पर बड़ा अपडेट, ब्रॉडकास्टर होंगे मर्जी के मालिक

IPL 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव लंबे समय से दिख रहा है. इस तनाव का असर क्रिकेट जगत पर देखने को मिला. कुछ महीनों पहले आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. रहमान को 9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बॉयकॉट कर लिया. अब बांग्लादेश सरकार ने यू टर्न मारते हुए प्रसारण को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है.

सूचना और प्रसारण मंत्री ने की पुष्टि

बांग्लादेश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने पुष्टि की है, कि देश में इस टूर्नामेंट के प्रसारण पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने कहा कि, सरकार का इरादा राजनीति को खेल से मिलाने का नहीं है, बल्कि वह इस मामले को व्यावसायिक नजरिए से देखेगी. उन्होंने कहा कि जो ब्रॉडकास्टर IPL दिखाना चाहते हैं, वे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. उनके आवेदनों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा.

सरकार नहीं लगाएगी रोक

डॉयचे वेले ने स्वपन के हवाले से कहा, 'किसी ने भी हमसे IPL दिखाने के लिए आवेदन नहीं किया है. हम राजनीति को खेल से नहीं मिलाना चाहते. हम इसे व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे और अगर कोई चैनल IPL दिखाने के लिए आवेदन करता है, तो हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे. हम किसी को भी इसका प्रसारण करने से नहीं रोकेंगे. अगर स्टार स्पोर्ट्स इसे दिखाना चाहता है तो वे दिखा सकते हैं. अगर हमारे अपने चैनलों में से कोई इसे दिखाना चाहता है, तो हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे. लेकिन हम किसी पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं करेंगे.'

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बांग्लादेश केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव ने तोड़ी चुप्पी

बांग्लादेश केबल ऑपरेटर एसोसिएशन कार्यालय सचिव, रेजाउल करीम लब्लू ने कहा कि आधिकारिक निर्देशों के अभाव में केबल ऑपरेटर किसी भी प्रसारण फीड को ब्लॉक नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, 'अगर Star Sports बांग्लादेश में IPL का प्रसारण करता है, तो वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि किसी ने भी हमसे इसे रोकने के लिए नहीं कहा है. अंतरिम सरकार के उन निर्देशों का अब कोई महत्व नहीं है. अगर यह सरकार हमसे इसे रोकने के लिए कहती है, तो हम ऐसा करेंगे क्योंकि पिछली सरकार के निर्देश अब लागू नहीं हैं.'