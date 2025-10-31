2 दिन में नहीं लौटाई ट्रॉफी तो.. विवाद ने पकड़ा तूल, BCCI ने दिया अब खुला अल्टीमेटम

BCCI: एशिया कप 2025 को खत्म हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन टीम इंडिया के पास आज भी ट्रॉफी नहीं है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से मोहसिन नकवी को लगातार वॉर्निंग दी जा रही है. एक बार फिर बीसीसीआई ने आईसीसी की तिमाही बैठक में मुद्दे को बढ़ाने की तैयारी कर ली है. खबर है कि यह मामला आईसीसी मीटिंग में बीसीसीआई की एजेंडे का अहम मुद्दा होगा जो 4 नवंबर को होने वाली बैठक में उठाया जाएगा.

नकवी की जिद

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं अपनी जिद पर अड़े हुए हैं. बीसीसीआई के संयुक्त सचिव देवजित सैकिया ने आईसीसी बैठक में इस मुद्दे को उठाने की बोर्ड की मंशा की पुष्टि की, साथ ही आशा जताई कि जल्द ट्रॉफी बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में पहुंचेगी. पीटीआई वीडियो को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बोलते हुए, सैकिया ने बोर्ड की लंबे समय से चली आ रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया.

क्या बोले देवजीत सैकिया?

बीसीसीआई सचिव ने कहा, 'हां, हम थोड़े असंतुष्ट हैं कि एक महीने बाद भी ट्रॉफी हमें नहीं दी जा रही है. बीसीसीआई ने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से इस मामले का सक्रिय रूप से पीछा किया है. हम प्रयास कर रहे हैं. लगभग 10 दिन पहले, हमने एसीसी के अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया.'

2 दिन में नहीं लौटाई ट्रॉफी तो..

सैकिया ने खुलासा आगे कहा, 'वे अभी भी ट्रॉफी को अपनी हिरासत में रखे हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी एक या दो दिनों में मुंबई के बीसीसीआई कार्यालय पहुंच जाएगी. बीसीसीआई की ओर से, हम इस मामले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं भारत के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि ट्रॉफी अब भारत लौट आएगी, केवल समयसीमा तय नहीं है. एक दिन यह आ जाएगी.'

उन्होंने कहा, 'हमने पाकिस्तान के खिलाफ सभी मैच जीते और ट्रॉफी जीती, हमने चैंपियनशिप जीती. सब कुछ रिकॉर्ड पर है. केवल ट्रॉफी गायब है. सैकिया ने बोर्ड की स्थिति समझाते हुए एएनआई को बताया, 'हमने फैसला किया है कि एसीसी अध्यक्ष से एशिया कप ट्रॉफी न लें जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं. इसलिए, हमने इसे उनसे न लेने का फैसला किया. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सज्जन ट्रॉफी और मेडल्स के साथ चले जाएंगे. इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी और मेडल्स जल्द से जल्द भारत लौट आएंगे.'