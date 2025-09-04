BCCI AGM: बीसीसीआई की गजब राजनीति...प्रेसिडेंट से लेकर आईपीएल चेयरमैन तक, अब इन पदों के लिए होगी 'लड़ाई'
Advertisement
trendingNow12907993
Hindi Newsक्रिकेट

BCCI AGM: बीसीसीआई की गजब राजनीति...प्रेसिडेंट से लेकर आईपीएल चेयरमैन तक, अब इन पदों के लिए होगी 'लड़ाई'

BCCI AGM: सितंबर के अंत में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें अध्यक्ष और आईपीएल चेयरमैन सहित कुछ शीर्ष पदों पर नए लोगों की नियुक्ति की जा सकती है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCI AGM: बीसीसीआई की गजब राजनीति...प्रेसिडेंट से लेकर आईपीएल चेयरमैन तक, अब इन पदों के लिए होगी 'लड़ाई'

BCCI AGM: भारत में गांव से लेकर संसद तक राजनीति रोमांचक होती है. इसमें अलग-अलग पार्टियों और लोगों के बीच गजब प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. इसके बीच एक और राजनीति होती है जिस पर लोगों की नजरें होती हैं. वह बीसीसीआई की राजनीति है. एक बार फिर से अखाड़े को सजा दिया गया है और बड़े-बड़े धुरंधर कुछ पदों के लिए अपने-अपने पत्ते निकालेंगे. बोर्ड प्रेसिडेंट से लेकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के चेयरमैन तक का चुनाव होना है.

आईपीएल चेयरमैन पद के लिए दौड़

सितंबर के अंत में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें अध्यक्ष और आईपीएल चेयरमैन सहित कुछ शीर्ष पदों पर नए लोगों की नियुक्ति की जा सकती है.  मौजूदा आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल को तीन साल के अनिवार्य 'कूलिंग-ऑफ' पीरियड पर जाना पड़ सकता है. वह अपने छह साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में कई नामों पर विचार चल रहा है. अभी तक देवजीत सैकिया (संयुक्त सचिव), रोहन गौंस देसाई और प्रभतेज भाटिया (संयुक्त सचिव) अपने पदों पर बने रहेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल चेयरमैन बनेंगे राजीव शुक्ला

आईपीएल चेयरमैन के पद के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय नाइक और मौजूदा बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के नाम सबसे आगे चल रहे हैं. हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. यदि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला फिर से आईपीएल चेयरमैन बनते हैं, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता राकेश तिवारी बीसीसीआई उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदार बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन?

एजीएम में सिर्फ कुछ ही पद खाली होने की उम्मीद है. मौजूदा संविधान के अनुसार, रोजर बिन्नी भी जुलाई में अपना 70वां जन्मदिन पूरा करने के बाद फिर से चुने नहीं जा सकते. सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई अध्यक्ष के पद के लिए फैसला लेने वाले लोग किसी प्रतिष्ठित भारतीय खिलाड़ी को बिन्नी की जगह पर लाना चाहते हैं. एक अनुभवी बीसीसीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "महत्वपूर्ण हितधारकों के बीच यह भावना है कि एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर को हमेशा अध्यक्ष चुना जाना चाहिए. सौरव गांगुली एक जाने-माने भारतीय कप्तान थे और रोजर बिन्नी भारत के पहले वर्ल्ड कप विजेता हीरो थे. हालांकि, यह एक बड़ा सवाल है कि ऐसे कितने प्रतिष्ठित क्रिकेटर एक मानद शीर्ष पद लेने में रुचि लेंगे.''

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

2020 से उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला

राजीव शुक्ला का मामला भी दिलचस्प है. उनका उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2020 में शुरू हुआ था और लोढ़ा संविधान के अनुसार उनके पास अभी भी एक साल बाकी है. उनके मामले में एक पेंच है- अगर राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम (National Sports Governance Act) 2026 की अगली एजीएम से पहले लागू हो जाता है, तो राज्यसभा सांसद को अनिवार्य 'कूलिंग-ऑफ' के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

BCCIRajeev Shukla

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;