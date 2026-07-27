बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगा भारत? BCCI और BCB में चल रही जबरदस्त चर्चा, भारत सरकार के हुक्म का इंतजार

अगर सबकुछ सही रहा तो भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर के महीने में वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा सकती है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) इस दिशा में काम कर रहे हैं. अब इंतजार है तो सिर्फ एक चीज का और वो है भारत सरकार की हरी झंडी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के रिश्तों में इन दिनों तेजी से सुधार देखने को मिला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) दोनों बोर्ड सितंबर के पहले हाफ में भारत के बांग्लादेश दौरे के शेड्यूल पर काम कर रहे हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दिल्ली में होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज को पोस्टपोंड करने की तैयारी कर रहा है, ताकि बांग्लादेश में 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए शेड्यूल बनाया जा सके. इस सीरीज के लिए आखिरी मंजूरी तो भारत सरकार से ही मिलेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) दोनों बोर्ड चाहते हैं कि मंजूरी मिलने पर सब कुछ तैयार रहे.
पिछले साल कूटनीतिक तनाव के कारण भारत ने बांग्लादेश का दौरा करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद, इस साल जनवरी 2026 में मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने के कारण बांग्लादेश ने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 1 सितंबर 2026 से अपने सभी वेन्यू खाली रखे हैं, क्योंकि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सामने कुछ विकल्प रख रहा है, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकें.
भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा 27 अगस्त को खत्म होने वाला है. अगर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज को पोस्टपोंड किया जाता है, तो सितंबर में दो हफ्ते का समय मिल सकता है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली अफगानिस्तान सीरीज 13 सितंबर से शुरू होने वाली थी. BCCI के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को सभी मैच एक ही वेन्यू पर कराने के विचार से भी कोई दिक्कत नहीं है.'
सूत्र ने आगे कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चाहता है कि तीन T20I मैच एक वेन्यू पर और तीन ODI मैच दूसरे वेन्यू पर हों. ढाका और चटगांव इसके लिए मुख्य वेन्यू हैं. सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलने का विकल्प भी था. दोनों बोर्ड ने लंदन में हाल ही में हुई ICC मीटिंग के दौरान इस पर बातचीत की. BCCI के एक सूत्र ने बताया, 'अफगानिस्तान के साथ भारत की कमिटेड सीरीज एक अड़चन है, जिस पर चर्चा हुई, लेकिन भारत का बांग्लादेश दौरा सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है.'
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान सीरीज के बारे में सेलेक्टर्स को जानकारी दी थी, लेकिन दिल्ली में भारत की मेजबानी करने वाले अफगानिस्तान के बारे में आधिकारिक घोषणा में इसी वजह से देरी हुई. अब पता चला है कि उस सीरीज की तैयारियों को टाल दिया गया है. मुस्तफिजुर रहमान मामले के बाद बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने मई में बताया था कि BCCI ने पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया है और बोर्ड दूसरे सदस्य बोर्डों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है.