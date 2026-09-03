क्या होगा रोहित शर्मा का ODI फ्यूचर? आज BCCI और टीम मैनेजमेंट की मीटिंग, हो सकता है बड़ा ऐलान

मुंबई में आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और टीम मैनेजमेंट की हाई-प्रोफाइल रिव्यू मीटिंग होगी, जिसमें बड़ा ऐलान किया जा सकता है. इस मीटिंग में टीम इंडिया के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर भी बड़ा फैसला किया जा सकता है. इस मीटिंग में BCCI सचिव देवजीत सैकिया, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर शामिल होंगे, जिससे रोहित शर्मा के भविष्य पर कुछ स्पष्टता मिल सकती है.
BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख VVS लक्ष्मण भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जबकि टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल और T20I कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं. जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के व्हाइट-बॉल दौरे के दौरान, ऐसी खबरें आई थीं कि सेलेक्टर्स 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को टीम में नहीं चाहते थे और लॉर्ड्स में खेला गया ODI मैच उनका आखिरी मैच होगा. हालांकि, BCCI ने इन दावों का तुरंत खंडन किया, जिससे बोर्ड और चयनकर्ताओं के बीच मतभेद की अफवाहें उड़ीं.
मुंबई में BCCI के बड़े अधिकारियों की मीटिंग में रोहित शर्मा के भविष्य और अगले वर्ल्ड कप साइकल के लिए भारत की ODI टीम के स्वरूप पर चर्चा होगी. आयरलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका में हालिया हार का आकलन तो किया ही जाएगा, लेकिन बोर्ड के अधिकारी इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं कि 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी, जबकि अभी तक ODI के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं बना है.
इस मीटिंग में साथ ही ODI और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और T20I कप्तान श्रेयस अय्यर के भी मौजूद रहने की उम्मीद है. सबसे संवेदनशील मुद्दा रोहित शर्मा का भविष्य है. रोहित शर्मा के कद और उपलब्धियों का बहुत सम्मान है, लेकिन सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के सदस्य अब रोहित शर्मा के बाद के दौर की तैयारी की जरूरत को ज्यादा गंभीरता से महसूस कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, एक विकल्प जिस पर विचार किया जा रहा है, वह है पूरे वर्ल्ड कप साइकल के लिए किसी लंबी अवधि की योजना के बजाय हर सीरीज के आधार पर रोहित शर्मा के रोल का आकलन करना है.
BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान के लिए यह बहुत मुश्किल होता है, जब कोई साफ दिशा न हो. ODI टीम में ड्रेसिंग-रूम का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहा है, खासकर जब दिग्गज खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाने की बात आती है.' रोहित शर्मा को लेकर अनिश्चितता एक बड़ी चिंता को दर्शाती है. भारत की तीन टीमों में से ODI टीम को सबसे कम स्थिर माना जाता है. चोट और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण सेलेक्टर्स एक कोर टीम नहीं बना पाए हैं, जिससे कई अहम रोल अभी भी तय नहीं हो पाए हैं.
फास्ट-बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. फिटनेस की बार-बार होने वाली समस्याओं के कारण हार्दिक पांड्या अभी भी 'मैनेज्ड वर्कलोड प्रोग्राम' का पालन कर रहे हैं, जबकि रिहैबिलिटेशन के बाद भी नीतीश कुमार रेड्डी को अभी पूरी तरह से खेलने की मंजूरी नहीं मिली है. सूत्र ने कहा, 'फिलहाल, हार्दिक पांड्या को एक दिन में छह ओवर गेंदबाजी करने की मंजूरी मिल गई है. नीतीश कुमार रेड्डी को अभी अपने फिटनेस टेस्ट पास करने हैं. ODI टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से आधे भी अभी तैयार नहीं हैं. खिलाड़ियों को चुनने और उन्हें जल्द से जल्द मैदान पर उतारने का रोडमैप बनाने के लिए CoE और टीम मैनेजमेंट को मिलकर काम करना होगा.'
शुरुआत में यह समीक्षा मीटिंग आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के बाद होनी थी, लेकिन श्रीलंका दौरे के कारण इसे टाल दिया गया था. अब इसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका सहित भारत के कई दौरों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी. आयरलैंड में भारत की 0-2 से T20I सीरीज हार और इंग्लैंड में 0-4 की करारी हार ने चिंता बढ़ा दी है. नॉटिंघम में 125 रन की हार को टीम के हालिया सालों के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है. गिल की ODI टीम भी इंग्लैंड से सीरीज 2-1 से हार गई थी.
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोसेस में किसी पर दोष मढ़ने के बजाय तैयारी, सेलेक्शन और खेल के दौरान बार-बार आने वाली समस्याओं पर विचार किया जाएगा. फिटनेस मैनेजमेंट भी चर्चा का एक अहम विषय हो सकता है. घुटने की समस्या बढ़ने के कारण जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे पर नहीं जा पाए थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा 9 सितंबर को बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट के लिए तैयार हैं. नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज और आगे व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए बोर्ड चाहता है कि खिलाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल स्टाफ, स्ट्रेंथ-एंड-कंडीशनिंग टीम और नेशनल सेलेक्टर्स के बीच बेहतर तालमेल हो.
इस मीटिंग के नतीजे भी अहम हो सकते हैं. वीवीएस लक्ष्मण को बड़ी भूमिका देने पर विचार किया जा रहा है. कोचिंग, चयन और खिलाड़ियों के विकास की प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' का पद बनाने पर चर्चा चल रही है. चीफ सेलेक्टर के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल, जो इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी. अजीत अगरकर के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है.