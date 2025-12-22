BCCI ने महिला क्रिकेटर्स के लिए खोला खजाना, सैलरी में 150% का इजाफा, जानें अब कितनी रकम मिलेगी

Match Fee For Domestic Women Cricket: भारतीय क्रिकेट जगत से बड़ी खबर सामने आई है. BCCI ने घरेलू क्रिकेट में खेलने वाली महिला क्रिकेटर्स की सैलरी में जबरदस्त इजाफा किया है. सोमवार को हुई शीर्ष परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीनियर महिला घरेलू टूर्नामेंटों के लिए, प्लेइंग इलेवन में शामिल खिलाड़ियों को प्रतिदिन 50,000 रुपये मिलेंगे, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को प्रतिदिन 25,000 रुपये दिए जाएंगे.

BCCI ने महिला क्रिकेटर्स के लिए खोला खजाना

सूत्रों के अनुसार, टी20 मैचों के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल खिलाड़ियों के लिए फीस 25,000 रुपये होगी, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को प्रति मैच 12,500 रुपये मिलेंगे. जूनियर महिला टूर्नामेंटों के लिए, प्लेइंग इलेवन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और रिजर्व प्लेयर्स को प्रतिदिन 12,500 रुपये दिए जाएंगे. टी20 मैचों के लिए, प्लेइंग इलेवन को 11,500 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों को 6,250 रुपये का शुल्क दिया जाएगा.

बता दें कि महिला क्रिकेट को और बढ़ावा देने के प्रयास में, बीसीसीआई का मानना ​​है कि मैच फीस बढ़ाने से अधिक क्रिकेटर इस खेल की ओर आकर्षित होंगे. हालांकि महिला क्रिकेट के लिए यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, फिर भी पुरुष और महिला क्रिकेट के वेतन ढांचे में काफी अंतर है.

बीसीसीआई वर्तमान में 40 से अधिक रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी को 60,000 रुपये प्रतिदिन, 21 से 40 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 50,000 रुपये और 20 या उससे कम मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 40,000 रुपये का भुगतान करता है. रिजर्व खिलाड़ियों को क्रमशः 30,000 रुपये, 25,000 रुपये और 20,000 रुपये मिलते हैं.

बीसीसीआई का ये कदम क्रिकेट के प्रति भारत की बेटियों को प्रेरित करने वाला है. पुराने ढांचे पर गौर करें तो एक औसत सीनियर महिला क्रिकेटर, जिसकी टीम केवल लीग चरणों तक ही खेल पाती थी, पूरे सीजन में लगभग 2 लाख रुपये ही कमा पाती थी. वेतन में 150 प्रतिशत की इस वृद्धि के बाद अब खिलाड़ियों की सालाना आय में भी जबरदस्त उछाल आएगा. यह कदम न केवल खिलाड़ियों के जीवन स्तर को सुधारेगा, बल्कि उन युवा लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो संसाधनों की कमी के कारण खेल से पीछे हट जाती थीं. इस फैसले से घरेलू क्रिकेट का प्रतिस्पर्धात्मक स्तर बढ़ने की भी पूरी संभावना है क्योंकि अब खिलाड़ी पूरी तरह से खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी.

