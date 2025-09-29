Advertisement
पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना भारत... BCCI ने खोल दी तिजोरी, खिलाड़ियों को किया मालामाल

भारतीय क्रिकेट टीम 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत चुकी है. दुबई में हुए एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रौंदकर खिताब जीता. इस जीत के बाद BCCI ने टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ के लिए अपनी तिजोरी खोलते हुए एक बंपर प्राइज का ऐलान किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:30 AM IST
टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता. यह भारत की 9वीं एशिया कप जीत है. वहीं, टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में भारत दूसरी बार चैंपियन बना. भारत की इस जीत के हीरो रहे युवा तिलक वर्मा, जिन्होंने रनों का पीछा करते हुए लड़खड़ाई भारत की पारी को न सिर्फ संभाला, बल्कि खिताब दिलाकर ही मैदान से लौटे. BCCI ने इस खिताबी जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए अपनी तिजोरी खोलते हुए एक बड़ी प्राइज मनी का ऐलान किया है.

BCCI ने खोल दी तिजोरी

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली एशिया कप चैंपियन भारतीय टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए BCCI ने 21 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का ऐलान किया है. BCCI ने अपने एक्स पोस्ट में भारत के चैंपियन बनने के बाद लिखा, '3 वार. 0 प्रतिक्रिया. एशिया कप चैंपियन. संदेश पहुंचा. टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये की प्राइज मनी.' 

भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से लगाया फेंटा

फाइनल मुकाबला भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ इस सीजन में तीसरा मुकाबला था. इससे पहले भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए फाइनल में जगह पक्की की थी. भारत ने यह टूर्नामेंट अजेय रहते हुए अपने नाम किया है. ग्रुप स्टेज में तीनों मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने सुपर-4 में भी अपने सभी तीन मुकाबले जीते और फिर फाइनल में पाकिस्तान को पीटकर टीम चैंपियन बन गई.

तिलक वर्मा बने हीरो

पाकिस्तान को 146 रन पर ढेर करने के बाद टारगेट का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम के तीन बल्लेबाज सिर्फ 20 रन पर आउट हो गए थे. चार नंबर पर आए तिलक वर्मा ने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया और जीत दिलाकर ही ड्रेसिंग रूम में लौटे. तिलक ने पहले संजू सैमसन और फिर शिवम दुबे के साथ अच्छी साझेदारियां कीं. विनिंग शॉट रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जिन्हें इस सीजन में पहली बार भारत की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. तिलक ने 69 रन की अपनी नाबाद पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Team IndiaAsia Cup 2025 FinalBCCI

