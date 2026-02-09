BCCI ने रोहित-कोहली का किया डिमोशन.. मोहम्मद शमी हुए बाहर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उथल-पुथल

BCCI Central Contracts 2025-26: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. लिस्ट में उथल-पुथल देखने को मिली है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का भी डिमोशन हुआ है.
Trending Photos
BCCI Central Contracts 2025-26: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. लिस्ट में उथल-पुथल देखने को मिली है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का भी डिमोशन हुआ है. मोहम्मद शमी पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पिछली बार इंडिया के लिए खेले थे और भारत की तरफ से टॉप विकेट टेकर भी थे. लेकिन अब बीसीसीआई ने इशारा कर दिया है कि वह पूरी तरह सेलेक्टर्स के रडार से बाहर हैं.
A+ Grade गायब
बीसीसीआई ने नए कॉन्ट्रैक्ट में A+ ग्रेड को हटा दिया है. पिछले कॉन्ट्रैक्ट में A+ में 4 खिलाड़ी थे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के नाम थे, लेकिन इस बार A+ ग्रेड नहीं है. 2025-26 में रोहित शर्मा और विराट कोहली अब B ग्रेड में चले गए हैं क्योंकि दोनों दिग्गज अब महज वनडे फॉर्मेट में नजर आते हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ग्रेड-A में नजर आ रहे हैं.
Grade-A में महज 3 खिलाड़ी
ग्रेड-A में पिछली बार की तुलना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पिछली बार इस ग्रेड में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत थे. 2025-26 के कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड-A में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को रखा गया है. शमी को बाहर कर दिया गया है जबकि सिराज, हार्दिक और पंत ग्रेड-B में खिसक गए हैं. ग्रेड-B में पिछली बार 5 खिलाड़ी थे इस बार 11 प्लेयर्स को इसमें जगह मिली है.
ये भी पढ़ें.. संन्यास की उम्र में शमी और भी खूंखार, बल्ले से मचाया हाहाकार, दौड़ते दिखे सेलेक्टर
देखें 2025-26 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट
Grade A
शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा.
Grade B
वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर.
Grade C
अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़.
किसकी कितनी होगी सैलेरी?
ग्रेड A, ₹7 करोड
शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा.
ग्रेड B, ₹5 करोड़
विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर.
ग्रेड C,₹3 करोड़
अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, आदि.