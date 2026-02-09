BCCI ने रोहित-कोहली का किया डिमोशन.. मोहम्मद शमी हुए बाहर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उथल-पुथल

BCCI Central Contracts 2025-26: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. लिस्ट में उथल-पुथल देखने को मिली है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का भी डिमोशन हुआ है. मोहम्मद शमी पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पिछली बार इंडिया के लिए खेले थे और भारत की तरफ से टॉप विकेट टेकर भी थे. लेकिन अब बीसीसीआई ने इशारा कर दिया है कि वह पूरी तरह सेलेक्टर्स के रडार से बाहर हैं.

A+ Grade गायब

बीसीसीआई ने नए कॉन्ट्रैक्ट में A+ ग्रेड को हटा दिया है. पिछले कॉन्ट्रैक्ट में A+ में 4 खिलाड़ी थे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के नाम थे, लेकिन इस बार A+ ग्रेड नहीं है. 2025-26 में रोहित शर्मा और विराट कोहली अब B ग्रेड में चले गए हैं क्योंकि दोनों दिग्गज अब महज वनडे फॉर्मेट में नजर आते हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ग्रेड-A में नजर आ रहे हैं.

