22 मैच... 6 सीरीज, सितंबर से मार्च तक क्रिकेट ही क्रिकेट... भारत आएंगे ये 4 देश, रोमांच का लगेगा तड़का

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 सीजन के लिए टीम इंडिया के इंटरनेशनल होम मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है. आगामी होम सीजन काफी रोमांचक होगा, जिसमें 4 मेहमान टीमें वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया अलग-अलग फॉर्मेट में मैच खेलेंगी. इस सीजन 17 शहरों में कुल 22 इंटरनेशनल मैच (6 सीरीज) खेले जाएंगे, जिससे देशभर के क्रिकेट प्रेमियों को बेहतरीन इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा.

शुरुआत वेस्टइंडीज के भारत दौरे से होगी

इस सीजन की शुरुआत वेस्टइंडीज के भारत दौरे से होगी. 27 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच दोनों टीमें तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज और उसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. वनडे मैच तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में आयोजित होंगे, जबकि टी20 मुकाबले लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे.

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भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज पहला वनडे 27 सितंबर 2026 दोपहर 2:00 बजे तिरुवनंतपुरम दूसरा वनडे 30 सितंबर 2026 दोपहर 2:00 बजे गुवाहाटी तीसरा वनडे 3 अक्टूबर 2026 दोपहर 2:00 बजे न्यू चंडीगढ़

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज पहला टी20 6 अक्टूबर 2026 शाम 7:00 बजे लखनऊ दूसरा टी20 9 अक्टूबर 2026 शाम 7:00 बजे रांची तीसरा टी20 11 अक्टूबर 2026 शाम 7:00 बजे इंदौर चौथा टी20 14 अक्टूबर 2026 शाम 7:00 बजे हैदराबाद पांचवां टी20 17 अक्टूबर 2026 शाम 7:00 बजे बेंगलुरु

दिसंबर में श्रीलंका की मेजबानी

इसके बाद भारत 13 से 27 दिसंबर के बीच श्रीलंका की मेजबानी करेगा. यह एक 'व्हाइट-बॉल' सीरीज होगी, जिसमें तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेले जाएंगे. सीरीज के वनडे मैच दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में होंगे, जबकि टी20 मुकाबले राजकोट, कटक और पुणे में आयोजित होंगे.

भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज पहला वनडे 13 दिसंबर 2026 दोपहर 2:00 बजे दिल्ली दूसरा वनडे 16 दिसंबर 2026 दोपहर 2:00 बजे बेंगलुरु तीसरा वनडे 19 दिसंबर 2026 दोपहर 2:00 बजे अहमदाबाद

भारत बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज पहला टी20 22 दिसंबर 2026 शाम 7:00 बजे राजकोट दूसरा टी20 24 दिसंबर 2026 शाम 7:00 बजे कटक तीसरा टी20 27 दिसंबर 2026 शाम 7:00 बजे पुणे

जनवरी में जिम्बाब्वे करेगी दौरा

नए साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे की टीम भारत का दौरा करेगी. इस दौरान 3 से 9 जनवरी के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में खेल जाएगी.

भारत बनाम जिम्बाब्वे वनडे सीरीज पहला वनडे 3 जनवरी 2027 दोपहर 2:00 बजे कोलकाता दूसरा वनडे 6 जनवरी 2027 दोपहर 2:00 बजे हैदराबाद तीसरा वनडे 9 जनवरी 2027 दोपहर 2:00 बजे मुंबई

जनवरी से मार्च तक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

2026-27 सीजन का समापन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' के साथ होगा. यह सीरीज 21 जनवरी से 3 मार्च तक खेली जाएगी. इस हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा. इसके बाद चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में दोनों देशों के बीच मुकाबले होंगे. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच के बाद पहली बार इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पहली बार बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा.