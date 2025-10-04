Team India Squad: शुभमन गिल ODI के नए कप्तान, रोहित का पत्ता साफ, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम का ऐलान

India Squad for Australia: भारतीय फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैदान में देखने बेताब थे. आईपीएल के बीच ही दोनों ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. लेकिन अब ये इंतजार खत्म हुआ तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने फैंस को नया झटका दे दिया है. ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए बीसीसीआई ने भारतीय स्क्वाड के ऐलान में कुछ बड़े फैसले लेकर सभी को हैरान कर दिया था. शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई है. रोहित अब बतौर बल्लेबाज ही टीम का हिस्सा होंगे.

विराट कोहली की वापसी

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है जो फैंस के लिए राहत की बात है लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे सीरीज का आगाज करेगी. इसके बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसमें सूर्यकुमार यादव ही टीम इंडिया के कप्तान होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे से रेस्ट पर बुमराह

वनडे सीरीज से टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रेस्ट पर रहेंगे. बुमराह ने हाल ही में एशिया कप खेला और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी खेली थी. हालांकि, टी20 सीरीज में उनकी वापसी हुई है. बुमराह के स्थान पर वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को स्क्वाड में रखा गया है.

ये भी पढे़ं.. वेस्टइंडीज पर जीत से भारत को कितना फायदा? अभी भी टॉप-2 से दूर शुभमन की सेना, देखें लेटेस्ट WTC पॉइंट्स टेबल

ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भारत का स्क्वाड

वनडे- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

टी20- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.