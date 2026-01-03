Advertisement
श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत IN, हार्दिक-ईशान किशन OUT... न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वनडे टीम का ऐलान

Ind vs Nz: 11 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है. चर्चा का विषय रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और ईशान किशन को टीम में जगह नहीं मिल पाई है. वहीं, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:11 PM IST
Ind vs Nz: 11 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है. बीसीसीआई ने गिल के हाथोंं में टीम की कमान सौंपी है. चर्चा का विषय रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और ईशान किशन को टीम में जगह नहीं मिल पाई है. वहीं, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है. हालांकि, अय्यर को एक कंडीशन के तहत टीम में रखा गया है. दरअसल, श्रेयस अय्यर 11 तारीख तक अगर फिट हो जाते हैं, तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में शामिल किए जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग करते समय उन्हें इंजरी हो गई थी. तब से वह टीम इंडिया से लगातार बाहर हैं. साथ ही लंबे समय बाद मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी गई है.

शमी के करियर पर तलवार

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफी समय से बीसीसीआई से वापसी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया. वहीं, एक बार फिर मोहम्मद शमी के हाथ निराशा लगी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बार  फिर उन्हें जगह नहीं मिल पाई है. शमी ने साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 7 मैचों में 24 विकेट चटकाए थे. वह उस साल टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर थे. वहीं शमी ने साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी. वह इस टूर्नामेंट में भी भारत के तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज रहे थे.

किशन को जगह नहीं

टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज को हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का टिकट मिला. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें साल की पहली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ जगह मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर सेलेक्टर्स ने उन्हें निराश किया और उन्हें 15 स्दस्यीय स्क्वॉड में जगह नहीं मिल पाई. बता दें कि ईशान किशन सैय्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी के टॉप स्कोरर रहे हैं. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अकेले दम पर 500+ रन बनाए. साथ ही झारखंड की ओर से फाइनल में भी शतकीय पारी खेलकर जमकर सुर्खियां बटोरी थी. बावजूद इसके उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया.

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

