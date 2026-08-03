BCCI ने कर दिया ऐलान... बुमराह को रिप्लेस करेगा 8 करोड़ी गेंदबाज, रवानगी के एक दिन पहले मिली खुशखबरी

Jasprit Bumrah Replacement: श्रीलंका दौरे से चोट के चलते टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए थे. अब बीसीसीआई ने टीम इंडिया की रवानगी के एक दिन पहले उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. बुमराह की जगह आकिब नबी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के साथ रवाना होंगे.
Jasprit Bumrah Replacement: भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज 15 अगस्त से खेलेगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान पिछले हफ्ते मंगलवार को हुआ. स्क्वाड में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम था, लेकिन उनकी मौजूदगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मंजूरी पर निर्भर थी. रवानगी के दो दिन पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई, जिसमें पता चला कि जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते इस दौरे से बाहर हो जाएंगे. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इसकी पुष्टि कर दी है. बोर्ड ने बुमराह के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. आईपीएल 2026 ऑक्शन में 8.4 करोड़ में बिके तेज गेंदबाज आकिब नबी श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के साथ रवाना होंगे.
4 जुलाई को भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी. इससे एक दिन पहले ही बीसीसीआई ने आकिब नबी को बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुन लिया है. बीसीसीआई ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें बुमराह की चोट पर भी अपडेट दिया है. इंग्लैंड टूर पर बुमराह टीम का हिस्सा थे और उन्हें घुटने में चोट आई थी, फिलहाल वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं.
टीम इंडिया में अधिकतर प्लेयर्स ने आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई. लेकिन आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के दम पर बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाया. उन्हें पहली बार पहली बार सीनियर नेशनल टीम में बुलाया गया है. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उन्हें बैकअप प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया था. नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीज़न में कुल 104 विकेट लिए, जिसमें 2025-26 सीजन में महज 10 मैच में 60 विकेट भी शामिल हैं.
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नबी के पास श्रीलंका में खेलने का अनुभव है. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया ए के लिए खेला था. इस दौरान 2 फर्स्ट क्लास मैच में नबी ने 6 विकेट अपने नाम किए थे. आईपीएल 2026 में भी नबी अपना डेब्यू किया था, उन्होंने 5 मैच खेले थे, लेकिन विकेट नहीं मिला था. ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हें 8.4 करोड़ में अपने खेमें में शामिल किया था. अब नबी के पास खुद को साबित करने का गोल्डन चांस है.
शुभमन गिल [कप्तान], केएल राहुल [उपकप्तान], यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत [विकेटकीपर], साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल [विकेटकीपर], रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.