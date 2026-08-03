BCCI ने कर दिया ऐलान... बुमराह को रिप्लेस करेगा 8 करोड़ी गेंदबाज, रवानगी के एक दिन पहले मिली खुशखबरी

Jasprit Bumrah Replacement: भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज 15 अगस्त से खेलेगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान पिछले हफ्ते मंगलवार को हुआ. स्क्वाड में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम था, लेकिन उनकी मौजूदगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मंजूरी पर निर्भर थी. रवानगी के दो दिन पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई, जिसमें पता चला कि जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते इस दौरे से बाहर हो जाएंगे. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इसकी पुष्टि कर दी है. बोर्ड ने बुमराह के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. आईपीएल 2026 ऑक्शन में 8.4 करोड़ में बिके तेज गेंदबाज आकिब नबी श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के साथ रवाना होंगे.