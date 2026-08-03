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BCCI ने कर दिया ऐलान... बुमराह को रिप्लेस करेगा 8 करोड़ी गेंदबाज, रवानगी के एक दिन पहले मिली खुशखबरी

Jasprit Bumrah Replacement: श्रीलंका दौरे से चोट के चलते टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए थे. अब बीसीसीआई ने टीम इंडिया की रवानगी के एक दिन पहले उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. बुमराह की जगह आकिब नबी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के साथ रवाना होंगे.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 03, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:22 PM IST
BCCI ने कर दिया ऐलान... बुमराह को रिप्लेस करेगा 8 करोड़ी गेंदबाज, रवानगी के एक दिन पहले मिली खुशखबरी

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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