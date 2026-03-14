टी20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी के जश्न में द्रविड़, बिन्नी और मिताली राज का जलवा, BCCI ने दिया सबसे बड़ा सम्मान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने 8 मार्च को खिताबी जीत दर्ज की. लगातार दूसरी ट्रॉफी का जश्न अभी भी जारी है और इस जश्न के माहौल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चार चांद लगा दिए हैं. खिताबी जीत के जश्न में भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज का जलवा देखने को मिलेगा. बीसीसीआई ने इन तीनों दिग्गजों के लिए सबसे बड़े सम्मान का ऐलान किया है. 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 'नमन पुरस्कार 2026' में भारतीय क्रिकेट जगत की उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाएगा. साथ ही उन दिग्गजों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारतीय खेल के विकास में बड़ा योगदान दिया है.

राहुल द्रविड़ को मिलेगा सम्मान

इस इवेंट के दौरान रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा. यह बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान है. इसमें मिताली राज भी शामिल हैं जो महिला क्रिकेट के विकास के लिए आइडल साबित हुई हैं. उन्हें महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा. रोजर बिन्नी 1983 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे, 1985 में प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट' जीतने वाली भारतीय टीम में बिन्नी भी थे. एक ही वनडे में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की शुरुआत करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी रहे. उन्होंने अपने योगदान से करियर को यादगार बनाया. इसके बा उन्होंने कोचिंग करियर में भी युवाओं को रास्ता दिखाया.

द्रविड़ का यादगार रहा करियर

द्रविड़ के अथाह योगदान से हर कोई वाकिफ है. वह एक समय में टीम इंडिया की ढाल थे. अभी भी रिकॉर्डलिस्ट खोलते ही द्रविड़ का नाम देखने को मिल जाता है. उन्होंने 24,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए, एक दशक से अधिक समय तक सभी प्रारूपों में भारत की बल्लेबाजी लाइनअप को संभाला. वहीं, जब कोचिंग में कदम रखा तो आईसीसी ट्रॉफी की भी टीस मिटा ली और टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता.उनका प्रभाव तब सबसे अधिक दिखाई दिया जब उन्होंने 2018 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत की अंडर-19 टीम को जीत दिलाई. जिसके लिए अब उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा.

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मिताली राज बनी आइडल

महिला क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मिताली राज का अहम योगदान है. वह कई युवा क्रिकेटर्स की आइडल बनीं. मिताली राज को महिला खेल के विकास और वैश्विक प्रमुखता में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा. महिला वनडे में 50.68 की औसत से 7805 रनों के साथ सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में उन्होंने इतिहास रचा. उन्होंने महिला क्रिकेट के प्रति धारणा को बदल दिया और अनगिनत युवा लड़कियों को खेल अपनाने के लिए प्रेरित किया. उतनी ही महत्वपूर्ण उनकी प्रेरणादायक कप्तानी थी, जिसके तहत भारत दो बार आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचा और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डंका पीटा की भारतीय महिला टीम किसी से कम नहीं है.