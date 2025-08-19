Asia Cup India Squad: सूर्या कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान... एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, यशस्वी का कटा पत्ता
Advertisement
trendingNow12887883
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup India Squad: सूर्या कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान... एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, यशस्वी का कटा पत्ता

Asia Cup 2025 Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. BCCI के स्क्वाड में कुछ कड़े फैसले लिए हैं. टीम में शुभमन गिल टीम के उपकप्तान हैं.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India Asia Cup 2025
Team India Asia Cup 2025

Asia Cup 2025 Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. BCCI के स्क्वाड में कुछ कड़े फैसले लिए हैं. टीम में शुभमन गिल टीम के उपकप्तान हैं. हालांकि, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर जैसे स्टार बल्लेबाजों का नाम नहीं है. इसके अलावा तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को टीम में जगह मिली है. 

  1.  
  2.  

यशस्वी जायसवाल बाहर

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का पत्ता एशिया कप के टॉप-15 से पत्ता कट गया है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टीम के लिए ओपनिंग करेंगे. शुभमन गिल पर सस्पेंश बना हुआ था, लेकिन वह टीम के उपकप्तान हैं. तिलक वर्मा, जितेश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे युवाओं को भी स्क्वाड में मौका मिला है. 

स्टैंड बाय में आए यशस्वी

यशस्वी जायसवाल को स्टैंड बाय प्लेयर्स में रखा गया है. कुल 5 खिलाड़ी स्टैंड बाय में हैं, जिसमें यशस्वी समेत रियान पराग, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. श्रेयस अय्यर को एशिया कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. उन्हें स्टैंड बाय प्लेयर्स में भी तरजीह नहीं दी गई.

एशिया कप 2025 के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

 
About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
Aaam Aadmi Party
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
income tax
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
PM Modi
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
Rahul Gandhi
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
;