Asia Cup India Squad: सूर्या कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान... एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, यशस्वी का कटा पत्ता

Asia Cup 2025 Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. BCCI के स्क्वाड में कुछ कड़े फैसले लिए हैं. टीम में शुभमन गिल टीम के उपकप्तान हैं. हालांकि, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर जैसे स्टार बल्लेबाजों का नाम नहीं है. इसके अलावा तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को टीम में जगह मिली है.

यशस्वी जायसवाल बाहर

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का पत्ता एशिया कप के टॉप-15 से पत्ता कट गया है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टीम के लिए ओपनिंग करेंगे. शुभमन गिल पर सस्पेंश बना हुआ था, लेकिन वह टीम के उपकप्तान हैं. तिलक वर्मा, जितेश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे युवाओं को भी स्क्वाड में मौका मिला है.

स्टैंड बाय में आए यशस्वी

यशस्वी जायसवाल को स्टैंड बाय प्लेयर्स में रखा गया है. कुल 5 खिलाड़ी स्टैंड बाय में हैं, जिसमें यशस्वी समेत रियान पराग, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. श्रेयस अय्यर को एशिया कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. उन्हें स्टैंड बाय प्लेयर्स में भी तरजीह नहीं दी गई.

एशिया कप 2025 के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.