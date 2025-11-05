Advertisement
Team India Squad: साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शमी फिर नजरअंदाज, वापस लौटा खूंखार बल्लेबाज

Team India Squad South Africa Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से शुरू होने  2 टेस्ट की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सदस्यीय टीम का ऐलान किया. इस स्क्वाड खूंखार बल्लेबाज की वापसी हो चुकी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:07 PM IST
Team India Squad South Africa Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से शुरू होने  2 टेस्ट की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. इस स्क्वाड में शानदार प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला है. वहीं, इंग्लैंड दौरे पर इंजर्ड हुए ऋषभ पंत वापसी कर चुके हैं. 

शमी फिर हुए नजरअंदाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया टूर से शमी को ड्रॉप करने के बाद अजीत अगरकर की खूब आलोचना हुई थी. शमी ने रणजी ट्रॉफी में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से खुद को साबित किया. बवाल के बाद भी सेलेक्टर्स पर इसका असर देखने को नहीं मिला है. शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी ड्रॉप किया गया. उनके स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा को तरजीह दी गई है. शमी ने रणजी ट्रॉफी के 2 मुकाबलों में 15 विकेट झटके थे.

ऋषभ पंत की वापसी

भारतीय स्क्वाड में स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है. इंग्लैंड टूर पर पंत धमाकेदार फॉर्म में नजर आए थे. उन्होंने एक ही मैच में दोनों पारियों में शतक ठोका था. लेकिन इसके बाद पैर में चोट के चलते कई हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहे. लेकिन अब उनकी टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर को खेला जाएगा, जिसमें पंत नजर आ सकते हैं.

देवदत्त पडिक्कल को मौका

टीम इंडिया में एक नया नाम देवदत्त पडिक्कल का देखने को मिला है. साल 2024 की शुरुआत में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, इसके बाद पिछला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर 2024 में खेला था. अब उन्हें एक बार फिर टेस्ट टीम में मौका मिला है. उन्होंने 2 टेस्ट में 90 रन बनाए हैं. अब देखना होगा कि दो टेस्ट की इस सीरीज में पडिक्कल को खेलने का मौका मिलता है या नहीं.

भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Team India Squad

