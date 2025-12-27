U19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, आयुष म्हात्रे के हाथ कमान, तैयार हुआ सुपर स्क्वॉड

U19 World Cup India Squad: अंडर-19 एशिया कप खत्म होते ही बीसीसीआई ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान आयुष म्हात्रे के हाथों में है जबकि उप-कप्तान विहान मल्होत्रा होंगे. साथ ही बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. एशिया कप भारतीय टीम के लिए निराशा भरा रहा क्योंकि आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम को फाइनल में पाकिस्तान से करारी हार का सामना करना पड़ा.

वैभव सूर्यवंशी इस टीम को करेगे लीड

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है जबकि साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम को लीड वैभव सूर्यवंशी करेंगे. आयुष को इस सीरीज से रेस्ट दिया गया है, आयुष के साथ उपकप्तान विहाल मल्होत्रा भी रेस्ट पर रहेंगे. साउथ अफ्रीका सीरीज पर उप कप्तानी एरॉन जॉर्ज करेंगे. U19 वर्ल्ड कप का आगाज 15 जनवरी से होगा और जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल 6 फरवरी को खेला जाएगा.

कब से होगा अफ्रीका दौरा?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अंडर-19 टीम के लिए अग्निपरीक्षा होगी. 3 जनवरी से इस सीरीज का आगाज होगा. वैभव सूर्यवंशी के लिए ये सीरीज बेहद अहम होने वाली है. दोनों टीमें 3, 5 और 7 जनवरी को एक-दूसरे से भिड़ेंगी. वैभव पर सभी की नजरें होंगी, हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी धमाकेदार बल्लेबाजी करते दिखे थे.

दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की टीम

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार.

U-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, दीपेश, किशन कुमार, उधव मोहन.