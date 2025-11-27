Advertisement
trendingNow13020668
Hindi Newsक्रिकेट

WPL Mega Auction के बीच आ गया शेड्यूल.. 28 दिन चलेगा टूर्नामेंट, नोट कर लें फेवरेट टीम के मैच की तारीख

WPL 2026 Schedule: महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को दिल्ली में हो रही नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के कार्यक्रम को लेकर अहम ऐलान किया है. महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WPL
WPL

WPL 2026 Schedule: महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार को दिल्ली में हो रही नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के कार्यक्रम को लेकर अहम ऐलान किया है. महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा. बीसीसीआई के मुताबिक अगले सीजन के मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला वडोदरा में होगा.

वडोदरा के लोग होंगे उत्साहित

नवी मुंबई पिछले कुछ सालों में महिला अंतरराष्ट्रीय मैचों और महिला प्रीमियर लीग के लिए बेहद अहम वेन्यू के रूप में उभरा है. वहीं, लेकिन वडोदरा में होने वाले मैच निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोमांच पैदा करेंगे. महिला प्रीमियर लीग 2026 लीग का चौथा सीजन होगा. लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी. पिछले तीन सीजन में 2 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन रही है, जबकि तीनों ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स उप उपविजेता रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

2023 में मुंबई का जलवा

2023 में खेले गए पहले सीजन में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता बनी थी. 2024 में नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता बनी थी. 2024 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता. अब चौथे सीजन का रोमांच चरम पर है. ऑक्शन में दीप्ति शर्मा की लॉटरी लगी जिन्हें 60 लाख का फायदा हुआ है. 

ये भी पढे़ं... ऋषभ पंत 'माफीनामा'.. हार के बाद सोशल मीडिया पर हुए भावुक, गिल का भी इमोशनल पोस्ट

वर्ल्ड कप में छाई थी दीप्ति

दीप्ति शर्मा गेंद और बल्ले दोनों मैच की काया पलटने का माद्दा रखती हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप में कई मुकाबले अपने दम पर जिता दिए. दीप्ति शर्मा को पिछले ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स ने 2.6 करोड़ रुपये में खरीदा था और वह डब्लूपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी थीं. इस बार उनकी सैलेरी में 60 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. उन्हें यूपी ने आरटीएम के जरिए 3.2 करोड़ रुपये में शामिल किया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश