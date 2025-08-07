बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और... भारत-इंग्लैंड सीरीज खत्म होते ही BCCI ने अचानक कर दिया ये बड़ा ऐलान

इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैच खेलने गई भारतीय टीम 2-2 से सीरीज बराबर करके स्वदेश लौटी. ओवल में हुआ रोमांचक 5वां टेस्ट मैच भारत ने 6 रन से जीता, जिससे सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई. इस सीरीज के खत्म होते ही BCCI ने एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, बोर्ड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के लिए बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन के लिए आवेदन मांगे हैं. बोर्ड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पहले NCA) के लिए बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन के लिए आवेदन मांगे हैं.

BCCI ने किया पोस्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'बेंगलुरु स्थित अपने अत्याधुनिक बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में तीन प्रमुख फुल टाइम रोल के लिए आवेदन आमंत्रित करता है. ये पद कोचिंग, शिक्षा और खेल विज्ञान के क्षेत्रों में भारत के क्रिकेट ढांचे को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं.'

बैटिंग कोच के लिए Eligibility

बोर्ड ने बैटिंग कोच के लिए आवेदन करने वालों के लिए Eligibility भी बताई है. आवेदनकर्ता को पूर्व फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल क्रिकेटर होना चाहिए. प्रमाणित बीसीसीआई लेवल-2 या लेवल-3 कोच होने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य या एलीट युवा स्तर पर कम से कम 5 साल का कोचिंग अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा आवेदनकर्ता को परफॉरमेंस एनालिसिस टूल और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: देश में शुरू होगी एक और बड़ी लीग, बंदूक चलाकर सुपरस्टार बन सकते हैं GEN Z, नोट कर लें तारीख

बॉलिंग कोच के लिए Eligibility

बोर्ड ने बॉलिंग कोच के लिए आवेदन करने वालों के लिए भी Eligibility बताई है. इसके लिए आवेदनकर्ता को पूर्व फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल क्रिकेटर होना चाहिए. प्रमाणित बीसीसीआई लेवल-2 या लेवल-3 कोच होने वालों को प्राथमिकता मिलेगी. प्रतिष्ठित टीमों के साथ कम से कम 5 साल का कोचिंग अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा एलएमएस टूल्स, कोच डेवलपमेंट सिस्टम और प्रदर्शन ट्रैकिंग सॉफ़्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर की कोचिंग पर इस चैंपियन ने लगाई मुहर, बताया भारत को वर्ल्ड कप जिताने से भी मुश्किल था ये काम

हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन के लिए Eligibility

बीसीसीआई के मुताबिक, 'बोर्ड COE अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन की नियुक्ति भी करना चाहता है. इस भूमिका में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस प्लानिंग, चोट निवारण और रिहैब, एथलीट डेवलपमेंट और नेशनल टीमों तथा COE में स्पोर्ट्स साइंस सेवाओं का इंटीग्रेशन शामिल है.' इसके लिए Eligibility है -

स्पोर्ट्स साइंस या संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री (डॉक्टरेट को प्राथमिकता दी जाएगी) होनी चाहिए. मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों के मैनेजमेंट में लीडरशिप रोल में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए. उच्च-प्रदर्शन वाले खेल वातावरण में अनुभव होना चाहिए. एथलीट डेवलपमेंट, क्लिनिकल गवर्नेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का अनुभव होना चाहिए.

20 अगस्त, 2025 है आखिरी तारिख

आवेदन की आखिरी तारिख 20 अगस्त, 2025 को शाम 5:00 बजे तक. सभी पद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उपलब्ध हैं. स्क्रीनिंग के बाद चुने गए उम्मीदवारों को आगे के मूल्यांकन के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. आवेदन के समय आवेदक की आयु 60 साल से कम होनी चाहिए.